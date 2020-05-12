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12 травня • оновлено в 09:32
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У Петербурзі згоріло коронавірусне відділення лікарні: загинули COVID-позитивні

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У Санкт-Петербурзі (Росія) в лікарні Святого Георгія спалахнула пожежа, в якій загинули п'ять пацієнтів із діагнозом COVID-19.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, четверо отруїлися чадним газом, в одного відключився апарат ШВЛ.

"Горить реанімація на шостому поверсі, так зване коронавірусне відділення. Є жертви. Загинули пацієнти – вони були підключені до апарату штучної вентиляції легенів. У відділенні їх було 16, але решту лікарі встигли перевезти в інше крило", – йдеться у повідомленні.

Пожежа в лікарні Святого Георгія

Пожежа в лікарні Святого Георгія

Всього з будівлі евакуювали близько 150 осіб.

Telegram-канал LIFE SHOT пише, що причиною займання в палаті №2 на шостому поверсі, звідки почалася пожежа, став апарат ШВЛ, що загорівся.

Додамо, що пожежники на місці проходять дезінфекцію після ліквідації вогню у відділенні лікарні, де проходили лікування хворі на COVID-19.

У пресслужбі головного управління МНС РФ по місту повідомили, що пожежа почалася о сьомій годині. О 6:55 загоряння локалізували. На шостому поверсі горіло приміщення площею 10 квадратних метрів. Вогонь гасили 75 рятувальників і 15 одиниць техніки.

У Росії порушили кримінальну справу про заподіяння смерті з необережності двом і більше особам.

Лікарня Святого Георгія входить до числа установ Росії, перепрофільованих під лікування пацієнтів, у яких у важкій формі протікає коронавірусна інфекція.

Пожежа в лікарні Святого Георгія

Пожежа в лікарні Святого Георгія

Пожежа в лікарні Святого Георгія

Пожежа в лікарні Святого Георгія

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія увірвалася в топ-5 антирейтингу щодо коронавірусу.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Росія Санкт-Петербург
Теги
пожежа Новини Росії
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Tanchik Vitaly
Tanchik Vitaly
Кислород плюс электричество. Любое короткое замыкание вызывает воспламенение. Скорее всего причина - техническая неисправность и медленная реакция персонала!
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