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19 січня • оновлено в 18:25
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"Не по-пацанськи": в Петербурзі за тунелі у вухах порізали хлопця. Фото 18+

2.7т
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У Санкт-Петербурзі компанія невідомих із ножем напала на 33-річного чоловіка за тунелі в його вухах.

Про це в неділю, 19 січня, повідомив Telegram-канал "Mash на Мойке". Інцидент стався на перетині проспектів Невського і Ливарного, коли саме – не повідомляється.

"Женя П. після суботньої вечірки спокійно їв шаверму. Повз проходила компанія (два хлопці та дівчина), яка чомусь вирішила пред'явити Євгену за зовнішність: мовляв, сережки це не по-пацанськи. У відповідь він дружелюбно посміявся, запитав "Мен, ти це мені?" і тут же отримав від мена кілька ударів у бік", – сказано в повідомленні.

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Потерпілий

Потерпілий

Telegram-канал "Mash на Мойке"

Потерпілий отримав колоті поранення в область живота і дістався до лікарні на таксі.

"Лікарі заштопали бідолаху і пояснили, що товста куртка, швидше за все, врятувала йому життя", – написав Mash.

Обережно, кадр 18+

На росіянина напали з ножем

На росіянина напали з ножем

Telegram-канал "Mash на Мойке"

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в місті Кам'янське Дніпропетровської області 34-річний місцевий житель зазнав нападу у власній квартирі. Двоє чоловіків під виглядом газівників проникли в житло, де спочатку жорстоко побили, а потім пограбували свою жертву.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Кримінал
Місце
Росія Санкт-Петербург
Теги
Новини Росії фотографии напад
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
смотрим на туб, как должна выглядеть Европейская столица: ᴷ Walking Moscow: Moscow Center - from Tverskaya Street to Tverskoy & Nikitsky Bld - Christmas
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
укромир
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Pollak John
Pollak John
вот они , ватные скрепы )
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