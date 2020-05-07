У Новосибірську (РФ) вирішили вітати ветеранів із 9 Травня за допомогою автовишки, піднімаючись до їх балконів чи вікон.

Як передає "ОТР", цей спосіб планувався як безконтактний, щоб не порушити режим карантину. Всього в Новосибірську таким чином привітали 37 ветеранів.

Акція до 9 Травня в Новосибірську NGS.RU

На автовишці до пенсіонерів піднімалися актори, переодягнені в радянських солдат. Один із низ грав на баяні, дівчина в старій солдатській формі вітала. При цьому захисна маска була тільки на музикантові.

Акція до 9 Травня в Новосибірську NGS.RU

Деякі ветерани все ж вийшли на вулицю, щоб разом заспівати пісні.

Користувачі мережі розкритикували такі поздоровлення, зазначивши, що пенсіонерам краще б було допомогти матеріально. Інші вказали на те, що люльку автовишки навіть не спромоглися пофарбувати для пристойного зовнішнього вигляду.

Акція до 9 Травня в Новосибірську NGS.RU

"Коли ж закінчиться це побєдобісся", "Нагадує піднятий помийних бак", "Пофарбували б, хоча такі росіяни не помічають таких речей. Ледарі", "А чому кольорова гама стріли така, жовто-блакитна? Терміново заарештувати організаторів за диверсію і пропаганду", "Російський кіберпанк", – пишуть у Twitter.

Акція до 9 Травня в Новосибірську NGS.RU

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Поки до жителів нормальних країн приходить фінансова допомога від держави, до жителям російського Новосибірська, в формі часів війни, яка закінчилася 75 років тому, прийшла шизофренія з гармошкою ... pic.twitter.com/XVeoHpBZMa - Մ ιtαuskαs на карантині 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) May 7, 2020

Як писав OBOZREVATEL, в Орлі напередодні 9 Травня влаштували незвичну акцію "Безсмертного полку" – з портретами дідів, що воювали, по дну річки Оки пройшлися водолази. Росіяни висміяли дивну ходу в соцмережах.

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