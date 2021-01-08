На гірськолижному курорті Росії лавина знесла будинки з людьми. Відео

У Красноярському краї (РФ) у п'ятницю, 8 січня, зійшла лавина. Під завалами, попередньо, могли опинитися чотири особи, серед яких двоє дітей.

Як пише "Интерфакс", НП сталася в районі гірськолижного комплексу "Гора окрема" поблизу Норильська (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За даними джерела агентства, сніг обрушився на чотири будиночки. Водночас "Лайф" передає, що під завалами опинилися шість будинків, розташованих у районі траси. Троє з них сильно зруйновані.

Попередньо, в одній із будівель знаходилася сім'я, якій вдалося вибратися самостійно. Пошуки чотирьох осіб тривають.

На місце події прибули рятувальники. Більш детальні обставини НП встановлюються.

Джерело відео – Telegram-канал Mash:

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 грудня-2020 у Балашисі Московської області РФ десятки машин вмерзли в лід. Причиною НП став прорив труби на одній із вулиць.