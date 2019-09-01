"У них нормальна Україно!" Росіяни вибухнули через інтерв'ю Зеленського

Російські інтернет-користувачі вибухнули через нове інтерв'ю президента України Володимира Зеленського акторові Станіславу Бокланом з приводу 100 днів перебування на посаді.

Це сталося після того, як російський журналіст Дмитро Смирнов опублікував у своєму Twitter пост з фрагментом даного інтерв'ю. У ньому Зеленський говорить про співпрацю з США.

"Ми не будемо стояти з простягнутою рукою перед США, ми пропонуємо: інвестуйте, нам потрібні дешеві гроші. Їхати і сказати: "Будь ласка, дайте нам трошки грошей, ви така велика країна, ми будемо вас підтримувати" – ні. Ми нормальна країна, у нас просто йде війна", – процитував президента України Смирнов.

Зеленський: Ми не будемо стояти з простягнутою рукою перед США, ми пропонуємо: інвестуйте, нам потрібні дешеві гроші. Їхати і сказати: "Будь ласка, дайте нам трошки грошей, ви така велика країна, ми будемо вас підтримувати" - немає. Ми нормальна країна, у нас просто йде війна pic.twitter.com/nImZ4xnP27 - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) September 1, 2019

Деякі російські юзери залишили позитивні коментарі:

Скріншот twitter.com/dimsmirnov175

Скріншот twitter.com/dimsmirnov175

Скріншот twitter.com/dimsmirnov175

Зеленський також висловився про війну з РФ на Донбасі, що не сподобалося росіянам.

Скріншот twitter.com/dimsmirnov175

Скріншот twitter.com/dimsmirnov175

Скріншот twitter.com/dimsmirnov175

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський анонсував найближчим часом гучні розслідування щодо корупціонерів.

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