"У них нормальна Україно!" Росіяни вибухнули через інтерв'ю Зеленського

Російські інтернет-користувачі вибухнули через нове інтерв'ю президента України Володимира Зеленського акторові Станіславу Бокланом з приводу 100 днів перебування на посаді.
Це сталося після того, як російський журналіст Дмитро Смирнов опублікував у своєму Twitter пост з фрагментом даного інтерв'ю. У ньому Зеленський говорить про співпрацю з США.
"Ми не будемо стояти з простягнутою рукою перед США, ми пропонуємо: інвестуйте, нам потрібні дешеві гроші. Їхати і сказати: "Будь ласка, дайте нам трошки грошей, ви така велика країна, ми будемо вас підтримувати" – ні. Ми нормальна країна, у нас просто йде війна", – процитував президента України Смирнов.
Зеленський: Ми не будемо стояти з простягнутою рукою перед США, ми пропонуємо: інвестуйте, нам потрібні дешеві гроші. Їхати і сказати: "Будь ласка, дайте нам трошки грошей, ви така велика країна, ми будемо вас підтримувати" - немає. Ми нормальна країна, у нас просто йде війна pic.twitter.com/nImZ4xnP27- Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) September 1, 2019
Деякі російські юзери залишили позитивні коментарі:
Скріншот
twitter.com/dimsmirnov175
Скріншот
twitter.com/dimsmirnov175
Скріншот
twitter.com/dimsmirnov175
Зеленський також висловився про війну з РФ на Донбасі, що не сподобалося росіянам.
Скріншот
twitter.com/dimsmirnov175
Скріншот
twitter.com/dimsmirnov175
Скріншот
twitter.com/dimsmirnov175
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський анонсував найближчим часом гучні розслідування щодо корупціонерів.
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