У Москву стягнули бронетехніку: силовиків закидали пляшками

У суботу, 23 січня, в Москві (Росія) на мітингу на підтримку заарештованого опозиційного політика Олексія Навального відбулися зіткнення з поліцією. Були затримані десятки осіб.

Як пише "Медуза", на під'їзді в сторону російської столиці помітили колону важкої бронетехніки.

Відзначається, що люди почали збиратися на Пушкінській площі ще до 14:00 (13 за Києвом). Але до цього в центр російської столиці вже стягнули силовиків і спецтехніку.

"Шановні громадяни, переконливе прохання не створювати масових скупчень з метою уникнення поширення коронавірусної інфекції. Дотримуйтесь соціальної дистанції, використовуйте маски і рукавички", – повідомлялося по гучномовцю з машин силовиків.

Як пише "Новая газета" серед протестувальників були провокатори, які закидали співробітників ОМОНу пластиковими пляшками, камінням і дрібницями. Люди просили їх цього не робити.

Також у центрі Пушкінської площі омонівці затримали кількох осіб, побивши їх кийками під крики протестувальників "Свободу політв'язням" і "Свободу Навальному".

Усього в Москві затримали понад 50 осіб, у країні понад 300.

Відзначимо, що OBOZREVATEL веде хроніку подій у Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Владивостоці на мітингу в підтримку арештованого Навального пролунали постріли.