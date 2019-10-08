У день народження Путіна: в Москві зі скандалом зірвали виставку "для пахана". Фото провокаційних картин

У Москві зірвали відкриття виставки сучасних художників "Осінь пахана", яка повинна була почати роботу 7 жовтня, в день народження президента Росії Володимира Путіна.

Головною темою робіт є поліцейське насильство під час недавніх протестних акцій у Москві, передає "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Виставка повинна була відкритися в галереї "ДорДор" на Ходинській вулиці, але посеред дня в галерею стали приходити поліцейські, співробітники Центру "Е", представники районної управи, Росспоживнагляду і пожежної охорони, а також активісти прокремлівського руху "НОД". У результаті відвідувачів на виставку так і не пустили, а двері в галерею заварили.

Поліцейський на виставці Радіо Свобода

"Поліція заперечує свою участь у цьому, хоча вони як мінімум сприяли, оточивши вхід сигнальною стрічкою. Документально вони свої дії не аргументували. Там були і НОДівці, і незрозумілі люди "борцівської національності" – їх було близько 10 осіб, вони стояли біля входу досить довго, з якою метою – незрозуміло. Говорили, що "прийшли на виставку".

Зараз ми не можемо забрати картини, що відбувається із самим майданчиком – теж незрозуміло. Формальний привід, як я зрозумів, це протипожежна безпека", – розповів організатор заходу Вадим Соболєв.

Поліцейський на виставці Радіо Свобода

В описі виставки в соцмережах говориться, що вона є спробою задокументувати портрет епохи, "свідками кінця якої ми є".

"Ніщо не вічне, і навіть жорстока російська стабільність перебуває зараз на фінальній стадії свого божевілля. АХУХУ ("Ассоциация Худших Художников". – Ред.) цього року відчула трупний запах стагнації і занепаду владного тіла, і щоб не задихнутися від цього смороду, вийшла з глибин інтернету в світло реальності. Ми провели виставку "російське поле ментів" ще до масових побиттів мирних громадян у Москві і Петербурзі "правоохоронцями", – йдеться у повідомленні.

Художниця Вероніка Полонська відзначила, що представниця Росспоживнагляду, побачивши її роботи, почала їй погрожувати.

"Аліса в країні чудес", Вероніка Полонська Радіо Свобода

"Коли вони підходили до моїх робіт, я питала: "Ну що, як вам?" Вони посміхалися, а потім одна людина з управи, він там найголовніший чиновник був, підійшов до роботи і запитав: "А що це таке зображено?" Я кажу: "Це Аліса в країні чудес". На цій картині зображено березовий стовбур, це такий збірний образ. Він посміхнувся, сфотографував і почав розсилати комусь по вотсапу", – розповіла вона.

Роботи, представлені на виставці Радіо Свобода

Роботи, представлені на виставці Радіо Свобода

Роботи, представлені на виставці Радіо Свобода

Роботи, представлені на виставці Радіо Свобода

Роботи, представлені на виставці Радіо Свобода

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