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14 січня • оновлено в 12:04
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У Москві журналіст прокремлівського видання вистрибнув із вікна 8-го поверху

2.6т
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У Москві наклав на себе руки кореспондент пропагандистського "РИА Новости Sputnik" Антоніо Мануель Санчес Регаладо.

Як передає Telegram-канал "112", чоловік викинувся з 8-го поверху. Записки він не залишив.

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У Москві журналіст прокремлівського видання наклав на себе руки

У Москві журналіст прокремлівського видання наклав на себе руки

Ілюстрація

"Удень журналіст викликав швидку, скаржився на сильну втому й сплутаність свідомості, медики дали йому заспокійливі таблетки. А ввечері тіло кореспондента виявила сусідка", – йдеться в повідомленні.

Зараз слідчі з'ясовують, що стало причиною суїциду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у російському Сочі 23-річна працівниця слідчого відділу Хостінського відділення поліції Марія Клочкова покінчила життя самогубством після того, як над нею познущалися у колективі. Один із оперів нібито уклав парі зі своїми колегами на те, що позбавить її невинності.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Махно Володимир
Махно Володимир
xyйло убрал биомусор. так как этот репортер хотел перейти в оппозицию. скорее всего в скважину пустили газ.
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