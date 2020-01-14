У Москві журналіст прокремлівського видання вистрибнув із вікна 8-го поверху

У Москві наклав на себе руки кореспондент пропагандистського "РИА Новости Sputnik" Антоніо Мануель Санчес Регаладо.

Як передає Telegram-канал "112", чоловік викинувся з 8-го поверху. Записки він не залишив.

У Москві журналіст прокремлівського видання наклав на себе руки Ілюстрація

"Удень журналіст викликав швидку, скаржився на сильну втому й сплутаність свідомості, медики дали йому заспокійливі таблетки. А ввечері тіло кореспондента виявила сусідка", – йдеться в повідомленні.

Зараз слідчі з'ясовують, що стало причиною суїциду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у російському Сочі 23-річна працівниця слідчого відділу Хостінського відділення поліції Марія Клочкова покінчила життя самогубством після того, як над нею познущалися у колективі. Один із оперів нібито уклав парі зі своїми колегами на те, що позбавить її невинності.

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