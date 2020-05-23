Штурм захопленого відділення банку в Москві потрапив на відео: особу злочинця встановили

У результаті штурму "Альфа-банку" в Москві було затримано громадянина Росії, 34-річного уродженця Нижньовартовська, який утримував заручників у відділенні.

За даними ЗМІ, підозрюваного звуть Олексій Баришніков. Офіційно ім'я не розголошується, проте глава управління інформації та зв'язків із громадськістю МВС Москви Володимир Васенін підтвердив "МБХ медіа", що чоловік приїхав до столиці РФ з іншого регіону.

У Москві взяли штурмом Альфа-банк, де захопили заручників Колаж

"Чоловік був затриманий, постраждалих немає, співробітники працюють на місці, розбираються в обставинах. Це житель Росії, він сюди приїхав з іншого регіону. З яких причин він це зробив, ми відповісти поки не можемо, розбираємося у всіх процесах", – сказав представник МВС.

Васенін додав, що також встановлюється, чи був справжнім вибуховий пристрій, який приніс із собою чоловік. Попередньо, "бомба" в рюкзаку підозрюваного була муляжем.

При цьому чоловік, який залишився в заручниках, транслював інцидент у соцмережі в режимі онлайн. На відео потрапив і момент штурму будівлі.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтею про захоплення заручників (206 КК). "За версією слідства, особа, що захопила банк, при собі мала предмет, схожий на вибуховий пристрій", – передають у відомстві.

Ось так виглядав штурм відділення Альфа-Банку на Земляному Валу. Загарбник затриманий. У чоловіка при собі був тільки муляж. Зараз в будівлі працюють вибухотехніки https://t.co/YXjUGEmnnE pic.twitter.com/WbVUylbq2O - МБХ Медіа (@MBKhMedia) May 23, 2020

Захоплення злочинця з Альфа-банку в прямому ефірі. Пов'язали прямо в онлайні.



такий контент зарубали ( pic.twitter.com/cUGQKXUmBK - Mash (@mash_breaking) May 23, 2020

Як писав OBOZREVATEL, чоловік, що захопив банк в центрі Москви, розпивав алкоголь всередині відділення та висував правоохоронцям дивні вимоги. Мотив дій зловмисника поки не встановлено.

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