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24 травня • оновлено в 19:51
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У Москві в дворі житлового будинку сталася перестрілка: введено план "Перехоплення"

2.8т
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У Москві в неділю, 24 травня, сталася перестрілка у дворі житлового комплексу "Ясний" на Каширському шосе. Про потерпілих поки не повідомляється.

Як пише агентство "Москва", нападники втекли на чотирьох автомобілях. Водночас за даними ТАСС розшукуються дві машини. У місті введено план "Перехоплення" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Перестрілка в Москві

Перестрілка в Москві

Скріншот

На місці перестрілки, пише Telegram-канал Mash, знайшли гільзи від декількох видів зброї. Попередньо – від травматичного пістолета й автомата.

У Москві в дворі житлового будинку сталася перестрілка: введено план "Перехоплення"

Mash

Станом на 19:30, за даними LIFE SHOT, правоохоронці затримали трьох осіб.

Як видно на відео з місця інциденту, невідомі чоловіки вели вогонь з автоматів. Причиною нібито міг стати дорожній конфлікт.

Учасники конфлікту

Учасники конфлікту

Скріншот

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Автор
Дарина Дурова
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