У Москві сталося масове затримання журналістів, які заступилися за Сафронова. Фото та відео

У Москві (Росія) затримали кількох журналістів і представників громадських організацій, які прийшли підтримати радника глави "Роскосмосу" Івана Сафронова.

Вони вийшли на поодинокі пікети на Луб'янці, пише "Медуза" (щоб подивитися всі фото і відео, доскрольте до кінця новини).

Видання уточнює, що всього затримано 14 осіб. Серед них колишній колега Сафронова Кирило Кривошеєв із "Коммерсанта"; журналістка Аліна Дідковська, яка працювала з Сафроновим у "Відомостях"; військова аналітикиня Майя Сєдова; Дарина Бурлакова з неурядової організації Transparency International; координаторка "Відкритої Росії" Марія Кузнєцова.

Затримання журналістів у Москві Нова газета

Водночас деяких уже відпустили. Серед них Таїсія Бекбулатова і заступниця завідувача відділом зовнішньої політики "Комерсанта" Олена Черненко.

Сьогодні, 7 липня, суд має обрати запобіжний захід Сафронову. Звинувачення наполягає на закритому розгляді справи, однак адвокати затриманого виступають проти.

Зі свого боку редакція видання виступила із заявою про те, що вона не вірить у винуватість Сафронова і вимагає надати переконливі докази його провини.

Нагадаємо, що радника голови "Роскосмосу" з інформаційної політики Івана Сафронова затримали в Москві за звинуваченням у державній зраді. ФСБ підозрює його в передачі відомостей, що становлять державну таємницю, представникові однієї зі спецслужб країн НАТО.

Що відомо про Сафронова, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.