У Москві прощаються з Лужковим. Фото й відео

У четвер, 12 грудня, в московському храмі Христа Спасителя триває церемонія прощання з колишнім мером столиці Росії Юрієм Лужковим.

Як передає "Комерсант" панахида почалася о 7:00 (за київським часом) і продовжиться до 14:00 (13:00). Обряд відспівування здійснює Патріарх РПЦ Кирило.

У самому храмі порядок охороняють російські військові. Закрита труна з покійним, покрита прапором Росії, стоїть по центру головної зали. За нею розставлені вінки, зокрема від адміністрації президента РФ Володимира Путіна.

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Людей, які прийшли попрощатися, пропускають невеликими групами. Також біля домовини відведені місця для рідних і близьких померлого.

Зазначається, що неподалік від московської станції метро "Кропоткінська" стоять посилені наряди поліції, також працюють кінологи з собаками. Вихід із метро в бік храму перекритий. Біля самої будівлі виставлені металеві рамки, чергують силовики Росгвардіі.

Похорони відбудуться на Новодівичому кладовищі. Прах Лужкова спочиватиме поруч з могилами автора тексту гімнів СРСР і РФ – письменника Сергія Михалкова –та співачки Людмили Зикіної.

Похорон Лужкова Скриншот

Траурна зала Скриншот

Прощання з Лужковим Скриншот

Храм огородили поліція Скриншот

Люди прийшли попрощатися з ексмером Скриншот

Траурна церемонія Скриншот

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