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12 грудня • оновлено в 09:40
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У Москві прощаються з Лужковим. Фото й відео

2.5т
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У четвер, 12 грудня, в московському храмі Христа Спасителя триває церемонія прощання з колишнім мером столиці Росії Юрієм Лужковим.

Як передає "Комерсант" панахида почалася о 7:00 (за київським часом) і продовжиться до 14:00 (13:00). Обряд відспівування здійснює Патріарх РПЦ Кирило.

У самому храмі порядок охороняють російські військові. Закрита труна з покійним, покрита прапором Росії, стоїть по центру головної зали. За нею розставлені вінки, зокрема від адміністрації президента РФ Володимира Путіна.

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Лужков мог быть президентом России

Людей, які прийшли попрощатися, пропускають невеликими групами. Також біля домовини відведені місця для рідних і близьких померлого.

Зазначається, що неподалік від московської станції метро "Кропоткінська" стоять посилені наряди поліції, також працюють кінологи з собаками. Вихід із метро в бік храму перекритий. Біля самої будівлі виставлені металеві рамки, чергують силовики Росгвардіі.

Похорони відбудуться на Новодівичому кладовищі. Прах Лужкова спочиватиме поруч з могилами автора тексту гімнів СРСР і РФ – письменника Сергія Михалкова –та співачки Людмили Зикіної.

Похорон Лужкова

Похорон Лужкова

Скриншот

Траурна зала

Траурна зала

Скриншот

Прощання з Лужковим

Прощання з Лужковим

Скриншот

Храм огородили поліція

Храм огородили поліція

Скриншот

Люди прийшли попрощатися з ексмером

Люди прийшли попрощатися з ексмером

Скриншот

Траурна церемонія

Траурна церемонія

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Юрій Лужков
Місце
Росія Москва
Тег
Новини Росії
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Коментарі
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Комментарии на сайте не модерированы
Коскин Александр
Коскин Александр
Царствие небесное Великому человеку.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Лужкова москвичи уважали... было за что...
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Сатана дьявола отпевает. Это треш? Незаконная рпц что то там проводит в каком то сарая с крестами
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hunt andres
hunt andres
Zhikharev Dmitry, он хо хол. Это еще мощнее.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Коротков Сергей, ты епнутый?
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