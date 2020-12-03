У Москві приготувалися вакцинувати проти COVID-19 лікарів і вчителів за наказом Путіна
Електронний запис на вакцинацію в столиці Росії відкриється із 4 грудня
Раніше московські медики надали перевагу звільненню з роботи замість безкоштовного щеплення
У столиці Росії Москві оголосили про старт вакцинації проти коронавірусу – записатися на щеплення можна буде з 4 грудня. Першими їх отримають лікарі, вчителі та соцпрацівники.
Як заявив мер міста Сергій Собянін, в міру надходження великих партій вакцини, в найближчі тижні цей перелік буде розширено, а робота пунктів розпочнеться з 5 грудня. Про це повідомляє його офіційний сайт.
"Президент Росії Володимир Путін доручив наступного тижня почати масштабну вакцинацію від ковіду. І насамперед забезпечити щепленнями громадян із груп ризику", – пояснив чиновник.
Собянін зазначив, що за погодженням з урядом Росії і з метою "обкатки величезного механізму масової вакцинації" в Москві відкрили електронний запис на щеплення. Зокрема, для працівників освіти, охорони здоров'я всіх форм власності, а також для працівників міських соціальних служб.
Московський мер заявив, що в місті створено весь технологічний і "організаційний ланцюжок" вакцинації.
Нагадаємо, що напередодні глава РФ Володимир Путін розпорядився почати масову вакцинацію жителів країни проти COVID-19 препаратом "Супутник V". Однак журналісти зазначили, що медики в Москві надали перевагу звільненню з роботи замість безкоштовного щеплення.
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