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У Москві по-звірячому побили відомих YouTube-блогерів: опубліковано відео

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У середу, 20 березня, в Москві жорстоко побили відомих YouTube-блогерів, авторів каналу "Движение" Андрія Орла й Олександра Дорогова.

"На Орла і Дорогова напали більше десяти осіб, їх пограбували, відібравши у них камери, документи, гаманці, телефони", — передає 360tv в Telegram. Дорогова вже прооперували, а щодо Орла йде консиліум лікарів.

"Більше за всіх Олександр Дорогов постраждав. Його кілька годин тому зашивали", — розповіло джерело.

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Як уточнила "Медуза", НП трапилася на Дубінінській вулиці, куди чоловіки прибули, щоб "розібратися зі звільненням дівчини".

Канал "Движение" станом на 20 березня має 410 тисяч підписників на YouTube. У роликах чоловіки розповідали про порушення на дорогах і контролювали діяльність поліцейських і чиновників.

У Москві по-звірячому побили відомих YouTube-блогерів: опубліковано відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в центрі Москви поліцейські затримали відомого YouTube-блогера під час його зустрічі з фанатами.

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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кацапы - зверье одичалое!
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