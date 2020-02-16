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16 лютого • оновлено в 17:25
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У Москві дівчина померла на конкурсі поїдання тістечок. Відео

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У Москві на конкурсі зі швидкісного поїдання тістечок померла 23-річна учасниця.

Інцидент стався 15 лютого в одному з барів у центрі російської столиці. Ролик із фрагментом конкурсу опублікував Telegram-канал LIFE SHOT (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

За умовами змагання, учасники повинні були з'їсти якомога більше десертів. На оприлюднених кадрах видно, що дівчина спробувала прожувати відразу кілька тістечок.

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У Москві дівчина померла на конкурсі поїдання тістечок

У Москві дівчина померла на конкурсі поїдання тістечок

Колаж

Ймовірно, вона вдавилася. Вже після конкурсу москвичка почала задихатися і впала на підлогу. До неї підбігли інші відвідувачі закладу, проте допомогти не змогли. "Швидка" констатувала смерть.

"Був конкурс, їли печиво. Після конкурсу вони з подругою почали спілкуватися і їй різко стало погано. Вона впала і все. Їй почали робити штучне дихання і викликали швидку... Вона прийшла в бар із друзями. Вони постійно тут сидять. Її покликали в бар друзі", - розповів "РЕН ТВ" Олександр, адміністратор бару, де сталася трагедія.

За словами чоловіка, пізніше з'ясувалося, що загибла страждала на хворобу серця. За словами очевидців, вона перед конкурсом вживала алкоголь.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Санкт-Петербурзі чоловік скинув жінку в річку, після чого стрибнув слідом, намагаючись врятувати її. У результаті він потонув.

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Росія Москва
Теги
смерть видео Новини Росії
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