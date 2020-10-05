У московському цирку ведмідь убив робочого

У Москві загинув співробітник цирку на проспекті Вернадського через напад ведмедя.

Про це повідомила Газета.Ru з посиланням на слова заступниці генерального директора цирку Тетяни Запашної. Вона уточнила, що зараз триває слідство.

"Цей нещасний випадок справді трапився. Для нас це дуже важко і складно. Усе трапилося дуже швидко й несподівано. Це біда, з якою ми мусимо впоратися. Нам уже телефонують і Слідчий комітет, і прокуратура. Ми дуже стурбовані цією подією", – сказала Запашна.

Раніше Telegram-канал Baza повідомив, що робітник із догляду за тваринами Валентин Булич отримав важку рану голови після того, як на нього напав ведмідь. Чоловік зайшов у вольєр без супроводу дресирувальника.

Пізніше стало відомо, що медики боролися за життя потерпілого, але врятувати його не змогли. Він помер у реанімації 64-ї міської клінічної лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в українських Карпатах ведмеді влаштували справжні атаки на місцеві села: нападають на пасіки й худобу. Зі свого боку, селяни, захищаючись від нахабних гостей, змушені братися за рушниці.