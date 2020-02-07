Наклейки "Обама ЧМО" і брелоки-ікони: в Росії оскандалились списком держзакупівель

ФГУП "Відомча охорона" міністерства енергетики Росії хотіла закупити наклейки на авто з написом "Обама ЧМО" для філії на Північному Кавказі.

Однак, федеральне державне унітарне підприємство, яке охороняє відомчі об'єкти, в п'ятницю, 7 лютого, відкликало замовлення, передає Deutsche Welle.

Документи про замовлення на ремонт і технічне обслуговування 10 автомобілів були опубліковані на сайті держзакупівель.

У Міненерго Росії планували закупити наклейки "Обама ЧМО" Колаж

"Замовник навіть порівняв у документації ціни на такі наклейки від трьох різних постачальників, і вказав її середню ціну – 81 рубль", – зазначило видання "Открытые медиа".

Юрист Північно-Кавказької філії "Відомчої охорони" пояснив, що сталася "помилка текстового редактора на кшталт Т9".

Зі свого боку пресслужба Міненерго РФ розповсюдила офіційний коментар, у якому назвала наявність таких наклейок у переліку "технічною помилкою і недоглядом відповідних служб підприємства".

Усього в документі вказані понад 10 тисяч позицій, зокрема такі як мангал звичайний; знак таксі; брелок-ікона "молитва водія"; брелок для ключів "VIP".

Загальна вартість робіт із ремонту службових автомобілів Hyundai, Renault і LADA, згідно з даними порталу, становить 1,21 млн рублів. Підрядник повинен виконати роботи до кінця 2020 року.

Дані про закупівлю наклейок Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше колишній командувач військами США в Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив, що РФ не має жодних підстав вважати окупований Крим своїм, адже до цариці Катерини II ніякої Росії не існувало.

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