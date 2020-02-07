Головна Новини
8 лютого • оновлено в 08:02
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Наклейки "Обама ЧМО" і брелоки-ікони: в Росії оскандалились списком держзакупівель

2.2т
Читати матеріал російською

ФГУП "Відомча охорона" міністерства енергетики Росії хотіла закупити наклейки на авто з написом "Обама ЧМО" для філії на Північному Кавказі.

Однак, федеральне державне унітарне підприємство, яке охороняє відомчі об'єкти, в п'ятницю, 7 лютого, відкликало замовлення, передає Deutsche Welle.

Документи про замовлення на ремонт і технічне обслуговування 10 автомобілів були опубліковані на сайті держзакупівель.

Новини
"Твою мать! Що за л*йно?" Реакція росіян на Путіна в ліфті розсмішила мережу: кумедне відео

У Міненерго Росії планували закупити наклейки "Обама ЧМО"

У Міненерго Росії планували закупити наклейки "Обама ЧМО"

Колаж

"Замовник навіть порівняв у документації ціни на такі наклейки від трьох різних постачальників, і вказав її середню ціну – 81 рубль", – зазначило видання "Открытые медиа".

Юрист Північно-Кавказької філії "Відомчої охорони" пояснив, що сталася "помилка текстового редактора на кшталт Т9".

Зі свого боку пресслужба Міненерго РФ розповсюдила офіційний коментар, у якому назвала наявність таких наклейок у переліку "технічною помилкою і недоглядом відповідних служб підприємства".

Усього в документі вказані понад 10 тисяч позицій, зокрема такі як мангал звичайний; знак таксі; брелок-ікона "молитва водія"; брелок для ключів "VIP".

Загальна вартість робіт із ремонту службових автомобілів Hyundai, Renault і LADA, згідно з даними порталу, становить 1,21 млн рублів. Підрядник повинен виконати роботи до кінця 2020 року.

Дані про закупівлю наклейок

Дані про закупівлю наклейок

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше колишній командувач військами США в Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив, що РФ не має жодних підстав вважати окупований Крим своїм, адже до цариці Катерини II ніякої Росії не існувало.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Особа
Барак Обама
Місце
Росія
Теги
Новини Росії скандали
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
17
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
lipatov serega
lipatov serega
Хочешь бешеного СЕКСА на всю ночь?!] Я просто был в шоке от результата: мой секс теперь длится в разы дольше, эрекция намного лучше,а главное девушка довольна как слон! Вот сами почитайте---- http://bit.do/eroblog
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги