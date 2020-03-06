У мережі показали, як виглядала "невидима" дача Сталіна в Сочі. Фото

У мережі показали, як виглядала дача радянського диктатора, вождя СРСР Йосипа Сталіна в Сочі.

Кадри з'явилися в Telegram-каналі "НТВ" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Цю дачу радянського диктатора називали "невидимою". У будинку було 12 кімнат: кабінет, їдальня, кінозал, більярдна, басейн, дві "дитячі" для дітей Сталіна, кухня і крило для гостей. Оздоблення підлог, стін і стель по всьому будинку була з дерева. Стелі – склепінні, для акустики: Сталін говорив тихо. Скло – з гірського кришталю.

Дача Сталіна в Сочі Скріншот

Дача Сталіна в Сочі Скріншот

Дача Сталіна в Сочі Скріншот

На підлозі не було килимів, щоб чути звук кроків, що наближаються.. Замкові щілини тут були особливої конструкції – щоб не підслухати, ні підглянути, не пустити газ. А також знаменитий куленепробивний чорний диван Сталіна, зі шкіри особливої вичинки і набитий кінським волоссям.

Дача Сталіна в Сочі Скріншот

У дворі росли пальми, банани і кипариси. У навколишньому лісі висадили сосни, дуби і магнолії. Сталін любив відпочивати в Сочі – міг жити тут з серпня до жовтня, лікував хвору руку. Перерву в поїздках зробив тільки на роки війни.

Дача Сталіна в Сочі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами опитування Левада-центру раніше з'ясувалося, що 70% росіян позитивно оцінюють роль Йосипа Сталіна в історії.

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