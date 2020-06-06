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6 червня • оновлено в 04:54
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У мережі показали фальшиві листи колишніх громадян СРСР з-за кордону

1.9т
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У мережі показали так звані "листи до редакції з США", які нібито відправляли громадяни Радянського Союзу, яким довелося виїхати з країни. Насправді ж вони були придумані самою редакцією.

Один з таких "листів" опублікував блогер Максим Мирович у Twitter. Відправник листа нібито "дуже хотів повернутися".

"Ось такі фальшиві "листи до редакції з США" складали совки від імені нібито ті, хто виїхав з СРСР і які мріють повернутися назад до черг, ковбаси з папером і вічним приниженням. Втім, навіть совкові редактори не були позбавлені гумору. "Аби повернутися на батьківщину пекло", – прокоментував блогер.

ілюстративне фото

ілюстративне фото

crafta.ua

Шановна редакціє "Правди"! Допоможіть мені, врятуйте від неминучої загибелі, від чорного американського життя. Хочу додому, де я народилася, виросла, навчалася, здобула освіту. Я люблю своє місто Київ, свою Батьківщину. Хочу, хочу, хочу додому! Мені 18 років. Батьки, їдучи в США, насильно змусили й мене з ними їхати. Живучи в Америці, я побачила стільки жахів, страху, дізналася, що таке безробіття. І ось тепер плачу день і ніч. Ненавиджу своїх батьків за те, що привезли мене сюди. Які дурні їдуть сюди, що вони сдесь забули? Немає життя краще, ніж в Радянському Союзі. Нічого б не пошкодувала аби повернутися на батьківщину.

"Які дурні їдуть сюди?" У мережі показали фальшиві листи колишніх громадян СРСР з-за кордону

Максим Мирович / Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, в СРСР масово вироблялися багато речей для використання в побуті або різноманітності дозвілля. Але найчастіше вони виявлялися марними, вважає популярний білоруський блогер Максим Мирович.

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Автор
Гліб Іванов
Тег
СРСР
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