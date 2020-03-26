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26 березня • оновлено в 18:01
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У Магнітогорську вибухнула багатоповерхівка: загинуло двоє людей. Фото і відео

1.5т
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У Магнітогорську Челябінської області Росії стався вибух у житловому багатоповерховому будинку, внаслідок чого загинуло двоє людей.

Вибух газу стався на другому поверсі, після чого виникла пожежа, повідомляють РИА Новости з посиланням на екстрені служби (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

Вибух в житловому будинку в Магнітогорську

Вибух в житловому будинку в Магнітогорську

Baza / Telergam

Пожежі присвоєно 3 рівень складності - найвищий з можливих.

Зазначається, що пожежу загасили, з вогню витягли 31 людину. Рятувальники обстежують постраждалі квартири.

Вибух в житловому будинку в Магнітогорську

Вибух в житловому будинку в Магнітогорську

Baza / Telergam

Як повідомляв OBOZREVATEL, в російському місті Самара 3 березня через вибух газового котла обрушився двоповерховий багатоквартирний будинок.

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Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Росія Магнітогорськ
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