У Магнітогорську вибухнула багатоповерхівка: загинуло двоє людей. Фото і відео

У Магнітогорську Челябінської області Росії стався вибух у житловому багатоповерховому будинку, внаслідок чого загинуло двоє людей.
Вибух газу стався на другому поверсі, після чого виникла пожежа, повідомляють РИА Новости з посиланням на екстрені служби (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).
Вибух в житловому будинку в Магнітогорську
Baza / Telergam
Пожежі присвоєно 3 рівень складності - найвищий з можливих.
Зазначається, що пожежу загасили, з вогню витягли 31 людину. Рятувальники обстежують постраждалі квартири.
Вибух в житловому будинку в Магнітогорську
Baza / Telergam
Як повідомляв OBOZREVATEL, в російському місті Самара 3 березня через вибух газового котла обрушився двоповерховий багатоквартирний будинок.
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