У Кремлі заступилися за канали кума Путіна
У Кремлі заявили, що засуджують "санкції президента України Володимира Зеленського" проти депутата від ОПЗЖ Тараса Козака та каналів 112, NewsOne і ZIK, які належать йому та куму Путіна Віктору Медведчуку.
Позицію російського уряду озвучив прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков. Його слова цитує видання РБК.
"Ми можемо тільки засудити в цьому разі ці дії української влади", – сказав рупор Кремля.
За його словами, в уряді РФ впевнені, що ці санкції "не відповідають ні міжнародним нормам і стандартам, ні спільному розумінню свободи ЗМІ".
Також Пєсков висловив переконання, що на заборону "трьох опозиційних телеканалів" в Україні повинні "звернути увагу міжнародні організації". Серед них він вказав на місію ОБСЄ.
Нагадаємо:
Володимир Зеленський своїм указом ввів персональні санкції РНБО проти правої руки Медведчука Тараса Козака. Обмежувальні заходи застосовуються на 5 років. Йдеться про анулювання ліцензій належних йому телеканалів – 112, NewsOne, ZIK.
Представники медіа, які потрапили під санкції, заявили, що рішення РНБО – це "розправа над неугодними ЗМІ", а привід для введення обмежень проти власника холдингу Козака "надуманий".
У Нацраді з питань телебачення і радіомовлення заявили, що ліцензії заблокованих телеканалів продовжують діяти, оскільки анулювати їх можна тільки в судовому порядку.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у ЗМІ поширили інформацію про блокування телеканалів, що потрапили під санкції, "112 Україна", ZIK і NewsOne. Однак дані не підтвердилися, 3 лютого вони продовжували працювати в штатному режимі.
З'ясувалося, що ці телеканали фінансуються компанією з окремих районів Луганської області.
Водночас українці підтримали блокування телеканалів Медведчука.