У Кремлі заступилися за канали кума Путіна

У Кремлі заявили, що засуджують "санкції президента України Володимира Зеленського" проти депутата від ОПЗЖ Тараса Козака та каналів 112, NewsOne і ZIK, які належать йому та куму Путіна Віктору Медведчуку.

Позицію російського уряду озвучив прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков. Його слова цитує видання РБК.

"Ми можемо тільки засудити в цьому разі ці дії української влади", – сказав рупор Кремля.

За його словами, в уряді РФ впевнені, що ці санкції "не відповідають ні міжнародним нормам і стандартам, ні спільному розумінню свободи ЗМІ".

Також Пєсков висловив переконання, що на заборону "трьох опозиційних телеканалів" в Україні повинні "звернути увагу міжнародні організації". Серед них він вказав на місію ОБСЄ.

Нагадаємо:

Володимир Зеленський своїм указом ввів персональні санкції РНБО проти правої руки Медведчука Тараса Козака. Обмежувальні заходи застосовуються на 5 років. Йдеться про анулювання ліцензій належних йому телеканалів – 112, NewsOne, ZIK.

Представники медіа, які потрапили під санкції, заявили, що рішення РНБО – це "розправа над неугодними ЗМІ", а привід для введення обмежень проти власника холдингу Козака "надуманий".

У Нацраді з питань телебачення і радіомовлення заявили, що ліцензії заблокованих телеканалів продовжують діяти, оскільки анулювати їх можна тільки в судовому порядку.

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