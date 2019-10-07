У Кремлі розповіли, як Путін відсвяткує день народження

Глава Росії Володимир Путін проведе свій 67-й день народження в колі найближчих.

Про це розповів його прессекретар Дмитро Пєсков, передає RT.

"У Путіна сьогодні день народження. Він із рідними й друзями зустрічає цей святковий для нього день. Але водночас ми після обіду дамо узагальнену інформацію: він з десятої ранку приймає привітання по телефону від своїх зарубіжних колег", – зазначив він.

За словами Пєскова, у президента вже було десять телефонних розмов, під час яких лідери інших країн не тільки вітали його, а й обговорювали робочі питання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 жовтня Володимиру Путіну виповнюється 67 років. Російські зірки вже встигли опублікувати солоденькі пости з вітаннями в соціальних мережах.

Володимир Путін

Також цього дня президентові РФ в мережі бажали швидкого виходу на пенсію, проклинаючи його через пограбування Росії.

Зазначимо, що мережу розбурхало відео, на якому Путін проводить час в лісі з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.