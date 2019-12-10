У Кремлі підбили підсумки зустрічі Путіна та Зеленського

Зустріч президента України Володимира Зеленського й глави Кремля Володимира Путіна на "нормандському саміті" в Парижі може стати хорошим початком для їхнього подальшого конструктивного спілкування.

Про це повідомив прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков, передає "ТАСС".

"Це було ділове, прагматичне спілкування, досить відкрите, де сторони прямо заявляли про свої позиції, про незгоду між собою з цілої низки питань Ми сподіваємося, що це стане хорошим початком для конструктивного спілкування в ім'я вирішення тих складних проблем, які зараз стоять між Москвою і Києвом, як у плані двостороннього співробітництва (для початку), так і для врегулювання на південному сході (України – Ред.)", – розповів він.

Пєсков зазначив, що зараз багато що залежить від виконання країнами своїх зобов'язань. Водночас він додав, що в Парижі предметно не обговорювалося створення підгрупи, яка б займалася питаннями передачі кордону під контроль України.

"Дуже скрупульозно вивчався текст мінських домовленостей, де чітко прописаний порядок і послідовність дій, погоджених усіма сторонами, для передачі контролю над кордоном. Як ви знаєте, у другому параграфі спільного документа про узгоджені підсумки паризького саміту чотири президенти написали: "Мінські домовленності продовжують бути основою роботи "нормандського формату", держави-учасники якого прихильні до їх повного виконання", – розповів представник Кремля.

Путін і Зеленський

Також Пєсков заявив, що неможливо змінювати формат переговорів тристоронньої групи в Мінську без згоди її учасників. Прессекретар зауважив, що велика частина питань, які обговорювалися на зустрічі "четвірки", стосувалися "Л/ДНР".

"Звісно, без їхніх думок, без урахування їхніх точок зору, а головне без контактів Києва з цими представниками – рішення вельми й вельми складне", – пояснив він.

При цьому Пєсков пригрозив, що будь-який відхід від мінських домовленностей загрожує "повною хаотизацією процесу врегулювання".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня лідери України, Росії, Франції та Німеччини провели саміт у "нормандському форматі" в Парижі, за підсумками якого було ухвалено комюніке щодо військового конфлікту на Донбасі.

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