Леви мало не загризли один одного під час вистави в цирку. Жахливе відео

У Росії в Єкатеринбурзькому цирку під час святкової вистави до 40-річчя зчепилися кілька левів.

Трьох тварин почали поливати з пожежного брандспойта. Дресирувальник намагався втихомирити розлючених тварин, але спочатку йому нічого не вдавалося, передає Е1.RU (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Леви відмовилися виступати. Їх було штук 5–6, їх посадили на місця. Потім один лев підійшов до іншого, і вони почали кусатися. Поливали з пожежного крана. Ми пішли, не стали чекати на паніку", – розповів читач видання Михайло.

В Єкатеринбурзькому цирку леви напали один на одного скрін відео

Під кінець дресирувальник взяв вогнегасник, а частина глядачів покинула зал. Деяких облило водою, якою намагалися втихомирити звірів.

"Вони довго, хвилин п'ять, билися. І перші, і другі ряди були потім усі в воді. Попросили звільнити місця, бо взагалі побоялися, що ситуація вийде з під контролю", – розповіла очевидця Ірина. В результаті левів повели з манежу, і виступ продовжився.

Як писав OBOZREVATEL, у зоопарку німецького міста Крефельд на Новий рік сталася масштабна пожежа, в якій загинули більше 30 приматів, а також кажани і птиці з тропічних лісів Африки, які утримувалися у вольєрі.

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