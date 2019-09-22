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22 вересня • оновлено в 19:43
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"І буде ще пишатися": політолог розкрив головну перевагу Росії над США

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Російський політолог Дмитро Орєшкін заявив, що єдина перевага Росії в холодній війні з Заходом полягає в силовому блоці.

"Вертикальна Росія, як і вертикальний Радянський Союз, програє комплексне змагання із Заходом за всіма ключовими параметрами: економіка, фінанси, культура, технології, медіа", – сказав він в блозі OBOZREVATEL.

"Єдине, де у авторитарних режимів є перевага або, принаймні, баланс – це силовий блок. Америка може дозволити собі втратити 5 тисяч осіб, а Росія може дозволити собі втратити 5 мільйонів, і буде при цьому ще й пишатися", – переконаний політолог.

Володимир Путін на головному військово-морському параді

Володимир Путін на головному військово-морському параді

Офіційний сайт президента Росії

На його думку, "Путін, вступаючи в ціннісний конфлікт із Заходом, змушений вдаватися до мілітаризму, до експансії, до спроби розчавити, ущемити, принизити ту ж Україну, або Грузію, або Прибалтику. Не важливо".

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Виходячи з цього, Орєшкін прийшов до висновку, що "Путін поводиться жорстко, і буде поводитися ще більш жорстко, тому що у нього немає інших варіантів".

Як писав OBOZREVATEL, раніше російський журналіст Аркадій Бабченко, коментуючи затримання шамана, який ішов на Москву "вигнати Путіна", назвав три варіанти відходу нинішнього глави Кремля від влади.

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Теми
Ексклюзив Холодна війна між Заходом і Росією
Особи
Дмитро Орєшкін Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Карпов Стас
Карпов Стас
Это что за политолог? Он является политологов только для Обоза
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