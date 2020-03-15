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15 березня • оновлено в 17:29
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У Читі військовий вертоліт випадково дав залп по житловому будинку

51т
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У місті Чита в суботу, 14 березня, бойовий вертоліт Мі-35 Міністерства оборони Росії мимоволі дав залп по житловому будинку.

У результаті НП ніхто не постраждав. Як передає Telegram-канал "112", постріл трапився на аеродромі "Черемушки" в результаті розрядження боєкомплекту.

"Відстань від аеродрому до житлового сектора – півтора кілометра. В результаті влучання 23 мм снаряда з авіаційної гармати ГШ-23 пошкоджено обшивку балкону на третьому поверсі та шибки балкону на другому поверсі", – йдеться у повідомленні.

У Читі вертоліт вистрілив по житловому будинку

У Читі вертоліт вистрілив по житловому будинку

Telegram-канал Baza

У Читі вертоліт вистрілив по житловому будинку

У Читі вертоліт вистрілив по житловому будинку

Telegram-канал Baza

Telegram-канал Baza передає, що збій на вертольоті відбувся під час чергової процедури.

"Місцеві жителі спочатку навіть не зрозуміли, що трапилося, і поскаржилися в МНС на "гучний ляскіт".

Підрозділи Росгвардії, МНС і група розмінування, які прибули на місце виклику, прочесали околиці, оглянули будинок і виявили пошкодження на рівні третього поверху, – там, куди й влучив снаряд", – пише Baza.

Пресслужба Східного військового округу підтвердила інцидент, зазначивши, що за фактом події здійснюється перевірка.

"На аеродромі "Черемушки" міста Чита при обслуговуванні 23-міліметрової авіаційної гармати вертольота Мі-8 на землі трапився одиночний мимовільний постріл за межі безпечної зони аеродрому", – йдеться у повідомленні пресслужби.

Командування військової частини спільно з місцевою владою працює щодо питання компенсації збитків від пострілу авіагармати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно у Москві знайшли мертвим снайпера ФСО, який, зокрема, був працівником охорони президента Володимира Путіна. 24-річний чоловік отримав вогнепальне поранення в голову, від якого помер на місці.

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Автор
Дарина Дурова
Місце
Росія Чита
Теги
стрілянина Новини Росії фотографии
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Виня Ксения
Виня Ксения
Рукожопые.
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Pelyuhno Sergey
Pelyuhno Sergey
Если бы снаряд попал в квартиру да на кухню то не известно как бы всё закончилось, на этот раз вам крупно повезло, что так редко бывает...
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Фушисты!
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