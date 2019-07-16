У Чечні літак впав на житловий будинок: перше відео авіакатастрофи

У Шелковському районі Чечні у станиці Новощедринська легкомоторний літак впав на житловий будинок.

Повідомляється про чотирьох постраждалих: пілота і трьох мешканців. Крім того, повітряне судно зачепило лінії електропередач при падінні, пише "Інтерфакс"

Без світла залишилися чотири села, серед яких: станиця Новощедринська, а також Привольне і Червлена-Вузлова.

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РИА Новости

РИА Новости

Повідомляється, що пілот виконував сільськогосподарські роботи, зачепився за дроти ЛЕП, не впорався з керуванням, в результаті чого літак впав на приватний будинок, але, на щастя, не загорівся.

Госпіталізовано двоє людей. Жінка отримала забої, садна, у пілота струс мозку, зламана лопатка, загрози життю немає. Ніхто не загинув, літак не підлягає відновленню..

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Росії трапилася НП з літаком.

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