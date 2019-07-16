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У Чечні літак впав на житловий будинок: перше відео авіакатастрофи

4.4т Читати матеріал російською

У Шелковському районі Чечні у станиці Новощедринська легкомоторний літак впав на житловий будинок.

Повідомляється про чотирьох постраждалих: пілота і трьох мешканців. Крім того, повітряне судно зачепило лінії електропередач при падінні, пише "Інтерфакс"

Без світла залишилися чотири села, серед яких: станиця Новощедринська, а також Привольне і Червлена-Вузлова.

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У Чечні літак впав на житловий будинок: перше відео авіакатастрофи

Mash

У Чечні літак впав на житловий будинок: перше відео авіакатастрофи

Mash

У Чечні літак впав на житловий будинок: перше відео авіакатастрофи

Mash

У Чечні літак впав на житловий будинок: перше відео авіакатастрофи

РИА Новости

У Чечні літак впав на житловий будинок: перше відео авіакатастрофи

РИА Новости

Повідомляється, що пілот виконував сільськогосподарські роботи, зачепився за дроти ЛЕП, не впорався з керуванням, в результаті чого літак впав на приватний будинок, але, на щастя, не загорівся.

Госпіталізовано двоє людей. Жінка отримала забої, садна, у пілота струс мозку, зламана лопатка, загрози життю немає. Ніхто не загинув, літак не підлягає відновленню..

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Росії трапилася НП з літаком.

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Місце
Росія
Теги
розбився літак літак
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кацaп не пилот! Кацaп - идиот! (с)
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Кацaп Кацaпыч, Ты не просто бидло, а свiдомо МАНДАйнутое бидло, просравшее Украину!!! Просравшее свiдомо!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кацaп - не пилот! Кацaп - идиот! (с)
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Махно Володимир
Махно Володимир
кафыров наградил их анальными овечками? или свою подарил им?
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3
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2 з 3 відповідей | показати всі
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Кацaп Кацaпыч, Тыне просто бидло, а свiдомо МАНДАйнутое бидло, просравшее Украину!!! Просравшее свiдомо!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Иваненко Виталий, ты, тварь помойная, быдлo - это ты! Ты, Кац вонючий, мои слова не повторяй, ничтожество паРРашное! Тупое быдлo!
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