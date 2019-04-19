ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

"Тяжкий удар": економіст оцінив збитки для економіки України через російську нафту

2.4тЧитати матеріал російською

Заборона російського уряду на експорт в Україну нафти та нафтопродуктів із РФ є тяжким ударом для української економіки.

А якщо додати до цього списку ще нафтопродукти із Білорусі, тобто теж фактично із Росії, то все зовсім погано, написав у блозі на OBOZREVATEL російський економіст Михайло Крутіхін.

"Для російських експортерів припинення продажів нафти Україні несе нульові втрати. Дефіциту попиту на російські енергоносії немає. А ось для України це удар тяжкий. Нафта і нафтопродукти із Росії — 41% українського імпорту цих товарів. А якщо додати імпорт (37%) із Білорусі, тобто теж фактично із Росії, то зовсім погано", — вважає експерт.

Нафта з Росії

Нафта з Росії

ИноСМИ

За його словами, частково Україна може замінити російську нафту поставками у порівняно невеликих обсягах із найближчих країн Європи, а також із Азербайджану.

Новини
"Північний потік-2" можуть вимкнути в будь-який момент

"Україна може купувати нафту у Литви, Латвії, Польщі та Угорщини, але це не буде співставно з російським експортом. Теж саме стосується і поставок нафти з інших європейських країн. Через посередників це буде дорожче, та й обсяги будуть меншими", — пояснив Крутіхін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії напророкували рублю обвал.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Теми
Російсько-український конфліктросійська економікаЕкономіка України: прогнози
Особа
Михайло Крутіхін
Місце
Росія
Теги
Новини РосіїБілорусьнафтасанкции
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
14
0
Смішно
3
Цікаво
3
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Пока запрета небыло, но будет следующим, после очередных бандеровских. И будет все тяжелее. Но это же на пользу, отучат от халявы)))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Беріть всі приклад з УСРАІЛЯ ! УСРАІЛЬ ще нікому не вдалось залякать !!!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Ибн Хабибулин, что за Усральня, родина твоя ибн чурка непонятный?)))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки