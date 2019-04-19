"Тяжкий удар": економіст оцінив збитки для економіки України через російську нафту

Заборона російського уряду на експорт в Україну нафти та нафтопродуктів із РФ є тяжким ударом для української економіки.

А якщо додати до цього списку ще нафтопродукти із Білорусі, тобто теж фактично із Росії, то все зовсім погано, написав у блозі на OBOZREVATEL російський економіст Михайло Крутіхін.

"Для російських експортерів припинення продажів нафти Україні несе нульові втрати. Дефіциту попиту на російські енергоносії немає. А ось для України це удар тяжкий. Нафта і нафтопродукти із Росії — 41% українського імпорту цих товарів. А якщо додати імпорт (37%) із Білорусі, тобто теж фактично із Росії, то зовсім погано", — вважає експерт.

Нафта з Росії ИноСМИ

За його словами, частково Україна може замінити російську нафту поставками у порівняно невеликих обсягах із найближчих країн Європи, а також із Азербайджану.

"Україна може купувати нафту у Литви, Латвії, Польщі та Угорщини, але це не буде співставно з російським експортом. Теж саме стосується і поставок нафти з інших європейських країн. Через посередників це буде дорожче, та й обсяги будуть меншими", — пояснив Крутіхін.

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