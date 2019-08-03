"Тварюки, вбивають!" Звірства силовиків в Москві потрапили на відео

У Москві силовики в ході масових протестів жорстоко побили чоловіка, поки цього не бачили журналісти.
Відео опублікував в Twitter користувач Андрій Філін. "З вікна автозаку, в стороні де немає ЗМІ, зняли, як мерзота в масках практично вбиває людину", - написав він.
"За маски на поліції треба садити довічно. Бо кожен з них впевнений у безкарності і творить все що зможе", - обурився він.
Сам чоловік, на якого напали силовики, сильно кричав і кликав на допомогу: "Вбивають, допоможіть! Тварюки! Допоможіть!"
З вікна автозаку, в стороні де немає ЗМІ, зняли, як мерзоти в масках практично вбивають людину. За маски на поліції треба садити довічно. Бо кожен з них впевнений у безкарності і творить все що зможе. pic.twitter.com/gRBXLieOSS- Андрій Філін (@ Barsyaka1) August 3, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, в ході протестів в Росії силовики затримали понад 600 осіб. Серед них - підлітки і журналісти.
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