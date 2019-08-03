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"Тварюки, вбивають!" Звірства силовиків в Москві потрапили на відео

5.8т Читати матеріал російською

У Москві силовики в ході масових протестів жорстоко побили чоловіка, поки цього не бачили журналісти.

Відео опублікував в Twitter користувач Андрій Філін. "З вікна автозаку, в стороні де немає ЗМІ, зняли, як мерзота в масках практично вбиває людину", - написав він.

"За маски на поліції треба садити довічно. Бо кожен з них впевнений у безкарності і творить все що зможе", - обурився він.

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Сам чоловік, на якого напали силовики, сильно кричав і кликав на допомогу: "Вбивають, допоможіть! Тварюки! Допоможіть!"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ході протестів в Росії силовики затримали понад 600 осіб. Серед них - підлітки і журналісти.

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Росія Москва
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Ш. Олег
Ш. Олег
Я не понял, чем закончилось-то? Убили в итоге или нет? Где хоронить будут? Когда гражданская панихида? Украинские новости я пропустил, а немцы почему-то об убитых и тяжелораненных на сегодняшней демонстрации в Москве ни словом не обмолвились за весь день… Возможно, Путин и до немецких СМИ дотянулся, гад. А, может, просто не было никаких убийств и зверств. :)
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Dobrzhanskiy Vitaliy
Dobrzhanskiy Vitaliy
Может там наша беркутня тоже зверствует....
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Dobrzhanskiy Vitaliy, надеюсь. Я бы и сам пошёл эту "протестующую" мразь размазывать. :-)
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
на кого это рассчитано? Только тупой может над этим не смеяться. Для украины пойдёт. В автозаке с мобилами сидят , кино снимают. В Европе посмотри на полицейского косо, жбан снесут. А тут малолетние упыри сидят и кино снимают. Вкатили бы им штрафы тысяч по 200, папа с мамой быстро бы отучили на митинги ходить.
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