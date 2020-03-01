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1 березня • оновлено в 21:24
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Андрій Нофенко
Андрій Нофенко
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Турция наносит удары по силам армии Асада-Путина

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Сирийская армия получила приказ при первой же атаке турецких вооружённых сил бомбить турецкие города Антакья и Искендерун.

Турция разворачивает на сирийско-турецкой границе систему ПВО.

Между тем, турецкие F-16 в Сирии наносят удары по силам армии Асада-Путина.

Подтверждено: россияне выпустили 14 ракет.

Американский авианосец Дуайт Эйзенхауэр (CVN-69) направляется к месту ВМФ РФ в Средиземном море.

ВКС военных преступников, представляющих режим Путина в настоящее время проводят нападения на Серакаб, там турецкие войска.

В конфликте между Турцией и Россией - вы лично за кого?

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Автор
Андрій Нофенко Андрій Нофенко
Теми
Російська воєнна загроза Конфлікт в Сирії
Особи
Володимир Путін Реджеп Тайіп Ердоган
Місце
Росія
Теги
війна Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Андрея Нофенко
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Земцев Артур
Земцев Артур
За правое дело!
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Марченко Юра
Марченко Юра
Где там у нас ядерное оружие к х.. эту турькию вместе с холуями навозными
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Марченко Юра, пятух воинствующий,полезай на бутылочку и не кукарекай!
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Дубовик Леон
Дубовик Леон
. . . у турков хорошо получается . . . супротив касапов . . . а что С-400 закупили ? - так то для амеров . . . узнать их ТТХ . . .
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