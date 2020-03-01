Турция наносит удары по силам армии Асада-Путина

Понеслась!
Сирийская армия получила приказ при первой же атаке турецких вооружённых сил бомбить турецкие города Антакья и Искендерун.
Турция разворачивает на сирийско-турецкой границе систему ПВО.
Между тем, турецкие F-16 в Сирии наносят удары по силам армии Асада-Путина.
Подтверждено: россияне выпустили 14 ракет.
Американский авианосец Дуайт Эйзенхауэр (CVN-69) направляется к месту ВМФ РФ в Средиземном море.
ВКС военных преступников, представляющих режим Путина в настоящее время проводят нападения на Серакаб, там турецкие войска.
В конфликте между Турцией и Россией - вы лично за кого?
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