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15 січня • оновлено в 12:24
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"Цього недостатньо!" У Росії огризнулися на Україну через Мінські угоди

1.5т
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Україна несповна виконує положення Мінських угод щодо Донбасу.

З такою заявою виступив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко, передає "Інтерфакс".

"Позиція Євросоюзу сьогодні полягає в тому, що весь комплекс стратегічних відносин Росії і ЄС тримається на виконанні Мінських угод. Але Київ їх не виконує, це зрозуміло всім. Є рух у правильному напрямку, а втім, цього абсолютно недостатньо", – обурювався російський дипломат.

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За словами Грушка, в Євросоюзі повідомили Росії, що обговоюватимуть із РФ лишень ті теми, які цікавлять ЄС.

"Природно, ми теж дотримуємося такого підходу. Якщо Євросоюз спирається на це, то ми теж будемо розмовляти тільки щодо питань, які нас цікавлять", – зазначив він.

МЗС РФ

МЗС РФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що для врегулювання конфлікту на Донбасі існують тільки Мінські угоди.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
мінські домовленості
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Европу уже тошнит от шароварни
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