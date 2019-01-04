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Ціла сім'я і немовля: в Магнітогорську пройшли перші похорони жертв трагедії

1.9тЧитати матеріал російською

У російському Магнітогорську 4 січня проводили в останню путь загиблих у результаті обвалення в житловому будинку.

Як пише Telegram-канал LIFE SHOT, пройшли перші похорони жертв трагедії (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"43-річний Віктор Воронцов перший, з ким попрощалося місто. Його дружина і дочка дивом вижили. Також в останню путь проводили сім'ю Крамаренків: Ігоря, Анастасію та їхню однорічну дочку", – йдеться в повідомленні.

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З іншими жертвами трагедії городяни прощатимуться ще кілька днів. У штаб волонтерів досі приносять продукти, одяг і предмети першої необхідності.

Ігор, Мілана та Анастасія Крамаренко

Ігор, Мілана та Анастасія Крамаренко

На місці події, що обгороджено, продовжують працювати слідчі. Фахівці займаються перевіркою несучих конструкцій будівлі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
РосіяМагнітогорськ
Тег
похорон
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минин евген
минин евген
кацапьё повторите исчо! всем понравилось шоу!
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