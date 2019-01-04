Ціла сім'я і немовля: в Магнітогорську пройшли перші похорони жертв трагедії

У російському Магнітогорську 4 січня проводили в останню путь загиблих у результаті обвалення в житловому будинку.
Як пише Telegram-канал LIFE SHOT, пройшли перші похорони жертв трагедії (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).
"43-річний Віктор Воронцов перший, з ким попрощалося місто. Його дружина і дочка дивом вижили. Також в останню путь проводили сім'ю Крамаренків: Ігоря, Анастасію та їхню однорічну дочку", – йдеться в повідомленні.
З іншими жертвами трагедії городяни прощатимуться ще кілька днів. У штаб волонтерів досі приносять продукти, одяг і предмети першої необхідності.
Ігор, Мілана та Анастасія Крамаренко
На місці події, що обгороджено, продовжують працювати слідчі. Фахівці займаються перевіркою несучих конструкцій будівлі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Магнітогорську в ніч на 31 грудня прогримів потужний вибух, у результаті чого обвалився цілий під'їзд.
Офіційна причина - вибух побутового газу, цей момент потрапив на відео;
Пізніше з'явилися кадри обвалення під'їзду;
Три під'їзди в будинку вирішили розібрати: це 5, 6 і 8 - сусідні з повністю знищеним 7. Під'їзди з 1 по 4 і з 9 по 12 визнали безпечними для проживання.
Всього загинуло 39 осіб, із них шестеро - діти. Опубліковано імена всіх жертв.
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