Мало не вбив немовля: що буде зі священиком РПЦ

Дії священика під час таїнства хрещення дитини в Гатчині (Росія) – не так церковний злочин, скільки злочин проти здорового глузду.

"Якщо чесно, то це звичайне хамство", – сказав в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL протоієрей Православної церкви України, настоятель Свято-Миколаївського храму (м.Полтава) Олександр Дедюхін .

Оцінюючи поведінку священика, що жорстоко поводився з однорічним малюком, протоієрей зауважив: "Коли людина вважає себе зіркою – "я роблю те, що я хочу, парафіяни – мої кріпаки, і всі повинні мені підкорятися", це не стільки церковний злочин, скільки злочин проти здорового глузду".

Ігумен Фотій (Нечипоренко) і мати постраждалої дитини http://47news.ru

За його словами, незважаючи на те, що "канонічних порушень як таких немає", священик повинен понести покарання. Наприклад, "якийсь єпархіальний суд повинен змусити його публічно вибачитися, він може бути позбавлений якихось церковних нагород, може бути знятий зі своєї посади - все що завгодно, в залежності від його реакції", – припустив Олександр Дедюхін.

Як писав OBOZREVATEL, російський священик ігумен Фотій мало не вбив однорічну дитину під час хрещення в храмі в Гатчині. На відео видно, як монах силою занурює дитину в воду під крики матері і самого малюка. Мати дитини розповіла, що священик ще до початку обряду поводився грубо. Пізніше стало відомо про те, що ігумен Фотій, відсторонений від богослужінь терміном на 1 рік, вибачився перед матір'ю дитини.

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