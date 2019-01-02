''Це ж усі знайомі'': з'явилося моторошне відео із загиблими в Магнітогорську

У Магнітогорську рятувальники дістали з-під завалів будинку, що обвалився, тіло 14 жертви.

Відповідне відео опубліковане в телеграм-каналі Mash. На кадрах видно, як загиблого несуть на очах у присутніх сусідів.

"Подивіться на них, ви уявляєте, це ж усі знайомі. У будинку натовп — і там напевно є його знайомий, друг або член родини", — підписане відео.

Магнітогорськ МНС РФ

Як відомо, 2 січня оголошено днем жалоби у Челябінській області. У місті ж скасовані розважальні заходи.

Нагадаємо, що за даними на 09:55 за київським часом виявлені тіла 16 жертв. Зазначається, що за даними МНС 25 осіб усе ще не знайшли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вибух у Магнітогорську прогримів у ніч на 31 грудня. У результаті НП звалився увесь під'їзд багатоповерхового будинку. Офіційна причина — вибух побутового газу.

Пізніше в тому ж місті вибухнула і загорілася маршрутка. Загинули троє.

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