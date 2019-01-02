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''Це ж усі знайомі'': з'явилося моторошне відео із загиблими в Магнітогорську

5.6тЧитати матеріал російською

У Магнітогорську рятувальники дістали з-під завалів будинку, що обвалився, тіло 14 жертви.

Відповідне відео опубліковане в телеграм-каналі Mash. На кадрах видно, як загиблого несуть на очах у присутніх сусідів.

"Подивіться на них, ви уявляєте, це ж усі знайомі. У будинку натовп — і там напевно є його знайомий, друг або член родини", — підписане відео.

Магнітогорськ

Магнітогорськ

МНС РФ

Як відомо, 2 січня оголошено днем жалоби у Челябінській області. У місті ж скасовані розважальні заходи.

Нагадаємо, що за даними на 09:55 за київським часом виявлені тіла 16 жертв. Зазначається, що за даними МНС 25 осіб усе ще не знайшли.

Новини
Усе ж теракт? Спливло ще одне відео з місця вибуху маршрутки в Магнітогорську

Як повідомляв OBOZREVATEL, вибух у Магнітогорську прогримів у ніч на 31 грудня. У результаті НП звалився увесь під'їзд багатоповерхового будинку. Офіційна причина — вибух побутового газу.

Пізніше в тому ж місті вибухнула і загорілася маршрутка. Загинули троє.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
РосіяМагнітогорськ
Теги
Новини Росіївибухивибух
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Дейман Алон
Дейман Алон
Кацапское мясо протухло говном - его на обычном кладбище хоронить нельзя!
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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Дейман Алон, это ты живьем гниешь, недобитая мразь, а те тела промерзли насквозь потому что температура в городе минус 20-27
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