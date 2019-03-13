"Це тупик, Росія на межі катастрофи": Сотник спрогнозував крах ''луб'янського рейху ''

Режим у Росії, який встановив президент Володимир Путін, знаходиться в глухому куті. Ніхто не розуміє, куди рухатися далі.

Путін вимагає "чистки чиновництва середньої ланки" і ризикує поставити себе і своє оточення один на один із зголоднілими "низами", написав в блозі на OBOZREVATEL російський журналіст Саша Сотник.

"Путінський режим зайшов в глухий кут. Ніхто не розуміє, куди рухатися далі. Путін вимагає "чистки чиновництва середньої ланки" і ризикує поставити себе і своє оточення один на один із зголоднілими "низами". А вони бурчать і тихо, але люто ненавидять кремлівську верхівку і її підгодований олігархат. Це призведе до дезорганізації роботи путінської "вертикалі" на середньому рівні", – вважає Сотник.

Володимир Путін

На його думку, "знизу" можуть постукати в Кремль із питанням "А що це ви тут робите? – ласкаво просимо на шибеницю!".

"Або ж прокремлівські силовики постукають до кожного росіянина зі словами "А що це тобі так добре? Не час тебе розпотрошити?". Схоже, режим готовий зіграти в цій ситуації на випередження. До чого це призведе – питання питань. Тим більше, що Путін привів країну до межі реальної геополітичної катастрофи. Лубянський рейх буде валитися жорстко, і ці потрясіння матимуть вплив не тільки на пострадянський простір", – підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ситуація в Росії загострюється з кожним днем все більше, і утримувати владу для президента Володимира Путіна безкровно стає все складніше.

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