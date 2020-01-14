Головна Новини
14 січня • оновлено в 18:10
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Це цілковитий жах": чому російська опозиціонерка вийшла заміж за вбивцю-різника

2.5т
Читати матеріал російською

Два дні тому російська опозиційна журналістка Дженні Курпен на своїй сторінці в Facebook написала, що вийшла заміж за датського винахідника, вбивцю шведської кореспондентки Кім Валле, Петера Мадсена. У квітні 2018 року його засудили до довічного ув'язнення.

OBOZREVATEL розбирався, що спонукало російську опозиціонерку вийти заміж за вбивцю, який отримав прізвисько "маніяк-різник".

Історія вбивці Петера Мадсена

Петер Мадсен – в минулому данський бізнесмен і винахідник. Він створив найбільший в світі приватний підводний човен "Наутілус", 18 метрів в довжину і вагою в 40 тонн. 11 серпня 2017 року до нього на інтерв'ю прийшла шведська журналістка Кім Валле, яка готувала матеріал про човен. Удвох вони попливли на ній в Балтійське море, звідки Кім так і не повернулася. Досі точно невідомо, що саме сталося на "Наутілусі". За результатами розслідування, Мадсен вбив жінку, а потім розчленував її. Вбивство намагався видати за нещасний випадок, перед тим втопивши човен. Поліція вважає, що він затопив судно навмисно. Самого Мадсена врятували у відкритому морі.

Останки вбитої Вааль знайшли через 11 днів після її зникнення. На тілі журналістки були виявлені ножові поранення в області паху і грудної клітини, які, як вважають експерти, були нанесені в момент смерті або відразу після неї.

Петер Мадсен і Кім Валле

Петер Мадсен і Кім Валле

Nv.ua

Сам винахідник кілька разів змінював свої свідчення. Спочатку він стверджував, що висадив Валле і продовжив подорож на самоті, а коли стали знаходити частини її тіла заявив, що журналістка загинула на борту човна внаслідок нещасного випадку, а він лише викинув тіло за борт. Мадсен як і раніше заперечує факт вбивства журналістки. За його новою версією того, що сталося, вона загинула під час спільного виходу в море від отруєння чадним газом усередині човна в той час як сам він перебував на поверхні.

За повідомленням поліції, Мадсен також підозрюється в скоєнні сексуальних дій "при особливо обтяжуючих обставинах". Він вчинив сексуальний контакт з тілом журналістки після її смерті. У квітні 2018 року суд засудив його до довічного ув'язнення.

Новини
Самогубство журналіста в Росії потрапило на відео

Незважаючи на це, як пишуть датські журналісти, Мадсен – дуже популярний серед жінок. Через симпатії до нього довелося навіть звільнитися одній із тюремних охоронниць. У жовтні 2018 року в ЗМІ було опубліковано інтерв'ю з прихильницею Мадсена. 48-річна жінка каже, що їй неважливо, який злочин він скоїв: "Є достатньо людей, які карають його, і він отримає потрібне покарання. А я просто егоїстична і жадібна і беру те, що хочу. А хочу я його хороший бік". При цьому жінка запевняла, що сексуально Мадсен її не цікавить.

Хто така Дженні Купре і як вона пов'язана з Україною

Дженні – журналіст і політичний активіст з Москви. Народилася у 1980 році. Виїхала з Росії в 2012 через кримінальне переслідування по "болотній справі" – протестах проти фальсифікованої перемоги Володимира Путіна на президентських виборах. Через 9 місяців разом зі своїм другом Олексієм Дев'яткіним просила політичного притулку в Україні, але отримала відмову. Пара переїхала до Фінляндії, яка погодилася надати їм політичний притулок у 2013 році.

З Мадсеном Курпен почала спілкуватися приблизно у 2018-му, що випливає з її інтерв'ю російському виданню "Нож". Вона каже, що призначене судом покарання не може і не повинно виключати людину з усіх інших сфер суспільного життя.

"Соціум тисне на жінок, які спілкуються з людиною, що знаходиться в ув'язненні, і підтримують її. Однак цей тиск – всього лише ще одна спроба суспільства позбавити жінок права розпоряджатися своїми думками, колом спілкування, тілом", – сказала вона.

Петер Мадсен і Дженні Курпен

Петер Мадсен і Дженні Курпен

Дженні Курпен

Дженні Курпен

Главред

Пара офіційно одружилася 19 грудня 2019 року. Ця подія журналістка підтвердила через кілька тижнів 12 січня.

"Я люблю і поважаю мого чоловіка, я пишаюся ним і 49-ма роками його людського і професійного життя, окрім одного дня, який був і назавжди залишиться трагічним. Те, що я знаю його справжнім, дає мені право говорити, що мені пощастило бути з самим красивим, розумним, талановитим, цілеспрямованим і співчуваючим чоловіком з усіх. Мій чоловік – одна з жертв його власного злочину, і те, що він залишився в живих вже саме по собі покарання для нього, а не нагорода або удача. Так що я з глибоким жалем визнаю, що суспільство, яке існує за тюремними стінами, куди більш жорстоке і потенційно небезпечне для самого себе, ніж герой нашого скромного обговорення", – написала вона на своїй сторінці в Facebook 12 січня.

Цей пост набрав 765 лайків і близько 2 тисяч гнівних коментарів у стилі "ви божевільна, бажаю вам стати наступною жертвою". Багато російських колег Дженні її історію кохання з вбивцею-винахідником називають "справжнім пеклом і диким пи*децом", при цьому видаляючи її з друзів у соцмережах. Інші сумніваються в її адекватності.

"Це не єдина історія, коли жінки виходять за маніяків різного роду, в тому числі і з численними вбивствами на рахунку. Але коли так вчиняють люди, яких називають правозахисниками – це набагато більш небезпечна історія. Після такого треба закінчувати займатися правозахисною діяльністю і переходити у приватне життя. У випадку з Дженні, вона тільки розпалює конфлікт, а не сприяє його заспокоєнню", – впевнена політичний аналітик з Росії Ольга Курносова.

Новини
"Я пишаюся ним": журналістка, що втекла з Росії, вийшла заміж за вченого-маніяка

За її словами, останнім часом в російській опозиційному середовищі відбуваються якісь жахливі історії і наводить приклад опозиціонера, який теж вбив і розчленував свою дружину. Також є і суїцидні історії. Але з точки зору психології, люди з нестійкою психікою можуть потрапляти в опозиційний рух, тому що не можуть реалізуватися в інших місцях.

"Але коли кількість таких історій починає зашкалювати, дивишся з цілковитим жахом. Я розумію, що історії кохання де тільки не трапляються. Було, що росіянка вийшла заміж за серійного маніяка з України (мається на увазі пологівський маніяк Сергій Ткач. – ред), який вбив якусь дику кількість людей. Напевно, якесь легке порушення психіки в цьому є. Люди люблять знаменитостей и не тілько позитивних, але і негативних теж. Психіатри кажуть, що як це не парадоксально, але маніяки мають в тому числі і якусь сексуальну привабливість для певного типу жінок", – вважає Ольга.

Журналіст Аркадій Бабченко у себе на сторінці в Facebook написав, що разом з Дженні сидів в одному автозаку під час протестів 2012 року.

"Вона нещадно боролася з режимом Путіна, але після отримання притулку в Гельсінкі відбулося рівно те, що і з 98 відсотками російських опозиціонерів, які втекли з Росії. Любов росіян до берізок затьмарила все. Біженка Дженні Курпен, яка протестувала проти тиранії Путіна, вийшла заміж за відбуваючого довічне ув'язнення маніяка-різника Петера Мадсена. Суспільство Фінляндії, де вона отримала притулок від путінізму, будучи дружиною націонал-більшовика, виявляється, куди більш жорстоке і потенційно небезпечне, ніж еб*нутий д*лбо*б, який розчленував журналістку на власному підводному човні", – впевнений Бабченко.

"Ця Дженні – взагалі дуже дивна. Думаю, це психіатрія", – підсумував її історію кохання із Маденом OBOZREVATEL фінський письменник Дмитро Запольський.

Сама Курпен свої відносини з Маденом більше не коментує. Пост про весілля з ним видалений з її сторінки Facebook. Відомо, що від попередніх відносинах у неї є двоє синів.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Галина Остаповець Галина Остаповець
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
8
7
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гоша Злой
Гоша Злой
умом россию не понять....страна рабов
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги