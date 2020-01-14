"Це цілковитий жах": чому російська опозиціонерка вийшла заміж за вбивцю-різника

Два дні тому російська опозиційна журналістка Дженні Курпен на своїй сторінці в Facebook написала, що вийшла заміж за датського винахідника, вбивцю шведської кореспондентки Кім Валле, Петера Мадсена. У квітні 2018 року його засудили до довічного ув'язнення.

OBOZREVATEL розбирався, що спонукало російську опозиціонерку вийти заміж за вбивцю, який отримав прізвисько "маніяк-різник".

Історія вбивці Петера Мадсена

Петер Мадсен – в минулому данський бізнесмен і винахідник. Він створив найбільший в світі приватний підводний човен "Наутілус", 18 метрів в довжину і вагою в 40 тонн. 11 серпня 2017 року до нього на інтерв'ю прийшла шведська журналістка Кім Валле, яка готувала матеріал про човен. Удвох вони попливли на ній в Балтійське море, звідки Кім так і не повернулася. Досі точно невідомо, що саме сталося на "Наутілусі". За результатами розслідування, Мадсен вбив жінку, а потім розчленував її. Вбивство намагався видати за нещасний випадок, перед тим втопивши човен. Поліція вважає, що він затопив судно навмисно. Самого Мадсена врятували у відкритому морі.

Останки вбитої Вааль знайшли через 11 днів після її зникнення. На тілі журналістки були виявлені ножові поранення в області паху і грудної клітини, які, як вважають експерти, були нанесені в момент смерті або відразу після неї.

Петер Мадсен і Кім Валле Nv.ua

Сам винахідник кілька разів змінював свої свідчення. Спочатку він стверджував, що висадив Валле і продовжив подорож на самоті, а коли стали знаходити частини її тіла заявив, що журналістка загинула на борту човна внаслідок нещасного випадку, а він лише викинув тіло за борт. Мадсен як і раніше заперечує факт вбивства журналістки. За його новою версією того, що сталося, вона загинула під час спільного виходу в море від отруєння чадним газом усередині човна в той час як сам він перебував на поверхні.

За повідомленням поліції, Мадсен також підозрюється в скоєнні сексуальних дій "при особливо обтяжуючих обставинах". Він вчинив сексуальний контакт з тілом журналістки після її смерті. У квітні 2018 року суд засудив його до довічного ув'язнення.

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Незважаючи на це, як пишуть датські журналісти, Мадсен – дуже популярний серед жінок. Через симпатії до нього довелося навіть звільнитися одній із тюремних охоронниць. У жовтні 2018 року в ЗМІ було опубліковано інтерв'ю з прихильницею Мадсена. 48-річна жінка каже, що їй неважливо, який злочин він скоїв: "Є достатньо людей, які карають його, і він отримає потрібне покарання. А я просто егоїстична і жадібна і беру те, що хочу. А хочу я його хороший бік". При цьому жінка запевняла, що сексуально Мадсен її не цікавить.

Хто така Дженні Купре і як вона пов'язана з Україною

Дженні – журналіст і політичний активіст з Москви. Народилася у 1980 році. Виїхала з Росії в 2012 через кримінальне переслідування по "болотній справі" – протестах проти фальсифікованої перемоги Володимира Путіна на президентських виборах. Через 9 місяців разом зі своїм другом Олексієм Дев'яткіним просила політичного притулку в Україні, але отримала відмову. Пара переїхала до Фінляндії, яка погодилася надати їм політичний притулок у 2013 році.

З Мадсеном Курпен почала спілкуватися приблизно у 2018-му, що випливає з її інтерв'ю російському виданню "Нож". Вона каже, що призначене судом покарання не може і не повинно виключати людину з усіх інших сфер суспільного життя.

"Соціум тисне на жінок, які спілкуються з людиною, що знаходиться в ув'язненні, і підтримують її. Однак цей тиск – всього лише ще одна спроба суспільства позбавити жінок права розпоряджатися своїми думками, колом спілкування, тілом", – сказала вона.

Петер Мадсен і Дженні Курпен

Дженні Курпен Главред

Пара офіційно одружилася 19 грудня 2019 року. Ця подія журналістка підтвердила через кілька тижнів 12 січня.

"Я люблю і поважаю мого чоловіка, я пишаюся ним і 49-ма роками його людського і професійного життя, окрім одного дня, який був і назавжди залишиться трагічним. Те, що я знаю його справжнім, дає мені право говорити, що мені пощастило бути з самим красивим, розумним, талановитим, цілеспрямованим і співчуваючим чоловіком з усіх. Мій чоловік – одна з жертв його власного злочину, і те, що він залишився в живих вже саме по собі покарання для нього, а не нагорода або удача. Так що я з глибоким жалем визнаю, що суспільство, яке існує за тюремними стінами, куди більш жорстоке і потенційно небезпечне для самого себе, ніж герой нашого скромного обговорення", – написала вона на своїй сторінці в Facebook 12 січня.

Цей пост набрав 765 лайків і близько 2 тисяч гнівних коментарів у стилі "ви божевільна, бажаю вам стати наступною жертвою". Багато російських колег Дженні її історію кохання з вбивцею-винахідником називають "справжнім пеклом і диким пи*децом", при цьому видаляючи її з друзів у соцмережах. Інші сумніваються в її адекватності.

"Це не єдина історія, коли жінки виходять за маніяків різного роду, в тому числі і з численними вбивствами на рахунку. Але коли так вчиняють люди, яких називають правозахисниками – це набагато більш небезпечна історія. Після такого треба закінчувати займатися правозахисною діяльністю і переходити у приватне життя. У випадку з Дженні, вона тільки розпалює конфлікт, а не сприяє його заспокоєнню", – впевнена політичний аналітик з Росії Ольга Курносова.

За її словами, останнім часом в російській опозиційному середовищі відбуваються якісь жахливі історії і наводить приклад опозиціонера, який теж вбив і розчленував свою дружину. Також є і суїцидні історії. Але з точки зору психології, люди з нестійкою психікою можуть потрапляти в опозиційний рух, тому що не можуть реалізуватися в інших місцях.

"Але коли кількість таких історій починає зашкалювати, дивишся з цілковитим жахом. Я розумію, що історії кохання де тільки не трапляються. Було, що росіянка вийшла заміж за серійного маніяка з України (мається на увазі пологівський маніяк Сергій Ткач. – ред), який вбив якусь дику кількість людей. Напевно, якесь легке порушення психіки в цьому є. Люди люблять знаменитостей и не тілько позитивних, але і негативних теж. Психіатри кажуть, що як це не парадоксально, але маніяки мають в тому числі і якусь сексуальну привабливість для певного типу жінок", – вважає Ольга.

Журналіст Аркадій Бабченко у себе на сторінці в Facebook написав, що разом з Дженні сидів в одному автозаку під час протестів 2012 року.

"Вона нещадно боролася з режимом Путіна, але після отримання притулку в Гельсінкі відбулося рівно те, що і з 98 відсотками російських опозиціонерів, які втекли з Росії. Любов росіян до берізок затьмарила все. Біженка Дженні Курпен, яка протестувала проти тиранії Путіна, вийшла заміж за відбуваючого довічне ув'язнення маніяка-різника Петера Мадсена. Суспільство Фінляндії, де вона отримала притулок від путінізму, будучи дружиною націонал-більшовика, виявляється, куди більш жорстоке і потенційно небезпечне, ніж еб*нутий д*лбо*б, який розчленував журналістку на власному підводному човні", – впевнений Бабченко.

"Ця Дженні – взагалі дуже дивна. Думаю, це психіатрія", – підсумував її історію кохання із Маденом OBOZREVATEL фінський письменник Дмитро Запольський.

Сама Курпен свої відносини з Маденом більше не коментує. Пост про весілля з ним видалений з її сторінки Facebook. Відомо, що від попередніх відносинах у неї є двоє синів.

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