Захід в особі Нідерландів та Австралії, представники яких провели консультації зі своїми російськими колегами щодо визнання відповідальності за крах Боїнга над Донбасом, "шукає не справедливості, а способу зберегти обличчя перед родичами загиблих".

Таку думку в блозі на OBOZREVATEL висловив російський військовий історик Марк Солонін. За його словами, якби ці країни так хотіли знайти винних, то робили б це з самого початку, а не через 4,5 року після аварії літака. Зараз же їх наміри викликають тільки сміх.

крах Боїнга utro.ru

"Чи можна придумати щось більш огидне, ніж прохання визнати провину, з якої потерпілі звертаються до невинності і нерозкаяності злочинця? Це викликає тільки сміх. Весь "захід" шукає не справедливості, а способу вийти з непристойної ситуації зі збереженням так званого "обличчя" перед родичами загиблих. Тепер вони поїхали в Москву просити своїх "колег". Про що?" — здивувався історик.

Солонін не вірить, що офіційна Москва зможе визнати хоч якогось винуватця у катастрофі літака, як того хотів би нинішній Захід.

"Вони хочуть, аби Москва хоч у чомусь зізналася, хоч когось оголосила винним. Наприклад, мертвих Гіві, Моторолу або Захарченка. Тоді можна буде по-швидкому зварганити пародію на судовий розгляд і сказати родичам загиблих: "Відчепіться! Що вам ще треба? Суд відбувся, винні посмертно засуджені. Не заважайте нам спокійно жити!" Але у Москві такого подарунку їм не зроблять", — впевнений історик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія звинуватила Нідерланди в спробі приховати факти у розслідуванні катастрофи малазійського "Боїнга" МН17.

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