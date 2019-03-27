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"Це просто сміх": військовий історик розгромив наміри Заходу по збитому Боїнгу

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Захід в особі Нідерландів та Австралії, представники яких провели консультації зі своїми російськими колегами щодо визнання відповідальності за крах Боїнга над Донбасом, "шукає не справедливості, а способу зберегти обличчя перед родичами загиблих".

Таку думку в блозі на OBOZREVATEL висловив російський військовий історик Марк Солонін. За його словами, якби ці країни так хотіли знайти винних, то робили б це з самого початку, а не через 4,5 року після аварії літака. Зараз же їх наміри викликають тільки сміх.

крах Боїнга

крах Боїнга

utro.ru

"Чи можна придумати щось більш огидне, ніж прохання визнати провину, з якої потерпілі звертаються до невинності і нерозкаяності злочинця? Це викликає тільки сміх. Весь "захід" шукає не справедливості, а способу вийти з непристойної ситуації зі збереженням так званого "обличчя" перед родичами загиблих. Тепер вони поїхали в Москву просити своїх "колег". Про що?" — здивувався історик.

Солонін не вірить, що офіційна Москва зможе визнати хоч якогось винуватця у катастрофі літака, як того хотів би нинішній Захід.

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"Вони хочуть, аби Москва хоч у чомусь зізналася, хоч когось оголосила винним. Наприклад, мертвих Гіві, Моторолу або Захарченка. Тоді можна буде по-швидкому зварганити пародію на судовий розгляд і сказати родичам загиблих: "Відчепіться! Що вам ще треба? Суд відбувся, винні посмертно засуджені. Не заважайте нам спокійно жити!" Але у Москві такого подарунку їм не зроблять", — впевнений історик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія звинуватила Нідерланди в спробі приховати факти у розслідуванні катастрофи малазійського "Боїнга" МН17.

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Теми
Російська воєнна загрозаНа Донбасі збитий Boeing-777
Особа
Марк Солонін
Місце
Росія
Теги
Новини РосіїБоїнг МН17
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Галенко Николай
Галенко Николай
Этот типа военный историк Марк Солонин, не понимает что на западе все прекрасно понимают, что Путин всеми силами пытается не допустить суда и просто хотят признания вины и материальной компенсации, а если россияне не согласятся, то суд будет и вердикт будет, а потом начнутся аресты российской собственности по всему миру.
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ОНИКІЙ Панас
ОНИКІЙ Панас
Подлость, коварство - постоянная фишка Раши
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Пигин Макс
Пигин Макс
Сидоров Андрей, Зуб даю, верит!!! Им в течении 5 лет так промыли мозги, что они теперь способны поверить в самый тупой бред.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
ОНИКІЙ Панас, )))сам то животное...веришь?
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Если б сбили ополченцы...они бы не нашли бы никогда черные ящики и не перелавали их бы голландцам так быстро...они бы распилили все обломки напильниками на стружку...они бы не охраняли место падения...К тому же я лично сам видел репортаж на вашем украинском канале 24...репортаж за сутки до падения боинга о оом что в зоне АТО начаты учения по ПВО...и были показаны установки БУК..Шарий нашел этот репортаж))
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Marozov nikolay, не понял...пояснись
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
Сидоров Андрей, а три или четыре дня до крушения требывал признать днр/лнр террористическими группировками, вот он их и пытался подставить.
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