"Це моторошно": падіння снаряда зі складу в Росії потрапило на відео

У мережі показали момент падіння снаряда з арсеналу боєприпасів, що вибухнув 5 серпня, на околиці російського Ачинська.

На кадрах видно, як боєприпас падає і вибухає на узбіччі дороги, по якій їдуть автомобілі. Відео було опубліковано на каналі "Стрілка" у Telegram.

"Момент падіння одного зі снарядів в околицях Ачинська зняв реєстратор машини, що проїжджала повз. Виглядає це все страшно", – йдеться в коментарі до відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, На території військової частини в Ачинском районі Красноярського краю, що в Росії, вдень 5 серпня на військових складах з боєприпасами почали вибухати снаряди. Як повідомили в Міноборони Росії, військовий склад, на якому сталася надзвичайна подія, планували розформувати до 2022 року.

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