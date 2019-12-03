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3 грудня • оновлено в 06:47
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"Це буде національна ганьба": в Росії забили на сполох через виплати мільярдних штрафів Україні

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У Росії врегулювання газового конфлікту з Україною може спровокувати національну ганьбу.

Про це написав російський телеграм-канал Кремлевский Безбашенник, коментуючи недавні переговори "Газпрому" і "Нафтогазу" у Відні по реалізації рішення Стокгольмського арбітражу. На його думку, це станеться якщо РФ погодиться виплатити Україні $3 млрд у вигляді поставок газу, а потім ще пристане на новий позов української сторони на $12,5 млрд.

"Російський "Газпром" чи вже український? Судячи з того, що міністр Новак (Олександр Новак, міністр енергетики РФ. – ред) практично погодив у Відні виплату Україні 3 млрд доларів, а Україна виставляє новий позов на 12,5 млрд, справа йде до національного ганьби національного надбання. Якщо події розвиватимуться за тим же сценарієм, то претензії українців і інших партнерів зрівняються з капіталізацією самого "Газпрому", – наголосили там.

Скріншот

Скріншот

Обозреватель

Газпром і Нафтогаз

Газпром і Нафтогаз

Деловая столица

Автори телеграм-каналу також уточнили, що за світовими мірками капіталізація компанії становить близько 100 млрд доларів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 листопада в Австрії представники України і Росії провели переговори по "співпраці в газовій сфері". Вони стали першими двосторонніми переговорами з 2014 року, але не були заздалегідь анонсовані.

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Автор
Катерина Іванова
Теми
Російсько-український конфлікт Видобування газу
Місце
Росія
Теги
газ Новини Росії
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Юг Руси
Юг Руси
Шота я не понял, а тревогу-то, кто "бьёт"? .... "Безбашеник"? ... Тогда не "В России", а Россия ... пИздит "тревогу" )))))))))
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
А это официальный телеграмм-канал Кремля? Тада да, в России тревога действительно забита не зря, есть о чем беспокоицца. Ведь если события будут развивацца в геометрической прогрессии то получается 3, 9, 18, 36, 72, 144, 288, 576, 1152, 2304, 4608 и Газпром фсьо. Почти 9 триллионов долларов. А там дальше распродажа земли, областей и Россия афтаматически становицца Украиной. Шах и мат, Путен. СУГС, ёпста
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Источник такой же долбо е бичный как и сам обоз
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