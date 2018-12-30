Очень смешалось все наверху. И опростилось.

Красная площадь. Вечер. В Мавзолее – Ильич. В красной стене и рядом с ней – кладбище. Звезды на башне. Куранты. Брусчатка. Место военных парадов. В том числе и 7 ноября 1941 года. Здесь бросали знамена побежденной страны. Лобное место. Минин и Пожарский. Собор.

И здесь же – залитый каток, на котором сегодня "царь" Путин на фоне символов российского и советского государства, гоняет в хоккейном матче по льду резинку вместе с министром Шойгу и хоккеистами прошлого – Касатоновым, Фетисовым, Буре.

Новини Путин открыл огонь по своим

И, как всегда, забивает. Почему подданным не забить?

И почему не погонять?

Тяжело поработал в уходящем 2018-м. Повысил пенсионный возраст, налоги, обновился на "выборах", поскрипалил у бриттов.

Теперь можно отдохнуть. Здравствуй, Год свиньи!

Но, все-таки, это не по-царски. Гонять резинку на коньках. Царские забавы других – соколиная охота, катание на тройках с бубенцами, шуба с царского плеча верным холопам. Что-нибудь из этого набора.

Настоящие цари по льду резину не гоняют. А "наш" гоняет, потому что он "царь ненастоящий". Из хоккейной "ночной лиги". Там у него хорошо получается, потому что ему там поддаются. До тех пор, пока он через красную стенку работает самым главным.

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