Труп обгризли тварини: в Росії чоловік обезголовив дружину і подав у розшук

Житель Сочі (Росія) був затриманий за підозрою в інсценуванні зникнення своєї 46-річної дружини, вчительки музики Світлани Баблідзе, яку знайшли обезголовленою.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє "РЕН ТВ".

Відзначається, що у пари був сімейний бізнес, протягом майже двох десятків років вони вели весілля на Кубані – Костянтин виступав у ролі тамади, а його дружина співала на застіллях.

Чоловіка Світлани Баблідзе з Сочі підозрюють в її вбивстві РЕН ТВ

За однією з версій слідства, чоловік посварився з дружиною, розправився з нею, сховав тіло, після чого оголосив у розшук. У соціальних мережах він повідомив 15 серпня, нібито вона зникла безвісти, запевнивши, що Світлана пішла і більше не виходила на зв'язок.

У Сочі тамаду підозрюють у вбивстві дружини РЕН ТВ

Шукати жінку почали волонтери. Її обезголовлене тіло виявили в ніч на 1 вересня на дні яру в селі Червона Воля. Труп пролежав там близько двох тижнів, за цей час його обгризли тварини.

Правоохоронці поки не з'ясували причину можливого конфлікту між подружжям, що привів до фатальних наслідків. За фактом вбивства порушено кримінальну справу.

У Росії чоловік інсценував зникнення вбитої дружини РЕН ТВ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Челябінській області Росії затримали депутата Локомотивного міського округу, підозрюваного у вбивстві власної дружини.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.