Трамп розуміє вигоду: Лавров розкрив деталі закритої зустрічі

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що країна не буде погіршувати відносини з Китаєм, "щоб американці були щасливі".

Він розповів, що в ході зустрічі з колишнім держсекретарем США Генрі Кіссінджером той розповів про свою книгу, присвяченій Китаю. У ній говориться, що ідеальною для Вашингтона стане ситуація, коли його відносини з Москвою і Пекіном будуть кращі, ніж відносини між Росією і Китаєм, передає РІА Новини.

"Ми не будемо погіршувати наші відносини з Китаєм тільки для того, щоб американці були щасливі, але сама ідея, що потрібно досягати своїх цілей через позитив, розвиваючи співпрацю, а не через санкції і ультиматуми, напевно, заслуговує як мінімум визнання", – сказав Лавров.

Сергій Лавров eadaily.com

Крім того, він заявив, що глава Білого дому зацікавлений в "добрих відносинах" з Москвою.

"Трамп щиро розуміє вигоду для американців, для американського бізнесу, для США в цілому і для ситуації в світі від добрих відносин між РФ і США. Відносин, які не повинні містити елемент позичень когось кому б то не було в одну або в іншу сторону, які повинні спиратися на баланс інтересів, на прагматизм і на обопільну вигоду", – сказав Лавров.

Як повідомляв OBOZREVATEL,Сполучені Штати Америки і Китай досягли прориву в торгових переговорах. Незабаром буде укладена перша частина угоди між країнами.

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