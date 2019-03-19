Торпеди та крилаті ракети: Росія пригрозила новою небезпечною зброєю. Відео

Міноборони Росії провело випробування атомного підводного човна ракетоносного типу "Борей".

Відео опублікувало пропагандистське російське видання "Звезда". На кадрах видно, як екіпаж підводного човна готується до відплиття. Потім показане пересування субмарини у поверхні на повному ходу.

"Розгорнуте серійне будівництво неатомних підводних човнів проектів 636.3 і 677, а також атомних підводних човнів проектів "Борей" і "Ясен". Вони складуть основу підводних сил і відповідають найсучаснішим вимогам до таких якостей, як скритність, маневреність і озброєність", – повідомив головком ВМФ Росії адмірал Володимир Корольов.

Підводні крейсери стратегічного призначення проекту 955 "Борей" здатні пересуватися під водою зі швидкістю 29 вузлів. Підводний човен може занурюватися на глибину до 450 метрів. Автономність плавання – 90 діб. Екіпаж – 107 осіб. Озброєння субмарини складають шість 533-міліметрових торпедних апаратів, торпеди, торпедоракети, крилаті ракети, а також 16 міжконтинентальних балістичних ракет "Булава" і переносні зенітно-ракетні комплекси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії попередили про застосування ядерної зброї.

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