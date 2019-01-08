Топтався по голові, лупцював ногами: в Росії жорстоко побили школяра

У Росії, в Ростові-на-Дону місцевого школяра жорстоко побив його одноліток. Він повалили його у сніг, бив ногами, а потім почав топтатися по його голові.

Увесь цей час за нападом спостерігало багато свідків, але ніхто навіть не намагався допомогти підлітку, пише місцеве видання "Блокнот Ростов-на-Дону" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. 18+).

"Підліток бив лежачого противника кулаком в обличчя, потім ногою, практично стрибаючи по голові. За кілька секунд почала кричати жінка, а інший підліток відтягнув агресора від жертви", — переказали подробиці в ЗМІ.

Побиття у Ростові-на-Дону bloknot-rostov.ru

Повідомляється також, що особа потерпілого та нападника-школяра невідомі.

Як писав OBOZREVATEL, у жовтні у Черкаській області однокласники жорстоко побили дев'ятирічного хлопчика. Через побої він впав у кому. За словами знайомих дитини, його не просто били, а виривали волосся і викручували руки.

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