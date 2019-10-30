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30 жовтня • оновлено в 11:35
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Топтали ногами: у мережу потрапило відео знущань з дитини у дитсадку у Росії

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У російському Ярославлі у мережі з'явилося відео, на якому видно, як діти знущаються з дівчинки у дитячому садку.

При цьому на кадрах помітно, що вихователька ніяк на це не реагує. Діти били і стрибали на спині своєї жертви.

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Топтали ногами: у мережу потрапило відео знущань з дитини у дитсадку у Росії

Скріншот із відео

Після публікації відеозапису на цей випадок відреагував і Департамент освіти Ярославля.

Повідомляється, що вже ініційовано перевірку. Фахівець із дошкільного виховання №236 відсторонений від роботи. За результатами внутрішньо перевірки буде винесене рішення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Рівненщині 19-річна мати побила свою новонароджену дитину, після чого замкнула її у кімнаті гуртожитку і зникла.

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Місце
Росія Ярославль
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булінг
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