Тіла прямо в багнюці: з'явилося моторошне відео з місця НП під Красноярськом

У мережі показали нові кадри з місця трагедії в Красноярському краї РФ, де через прорив дамби загинули 15 осіб.

Запис опублікувало пропагандистське видання RT. На відео показані тіла загиблих, які знаходились в багнюці.

Також видно інші великі руйнування в селищі, що стали результатом удару чотириметрової хвилі.

Відзначимо, в результаті НП також 16 осіб отримали травми. Шестеро людей вважаються зниклими без вісті.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 жовтня на території золотодобувного рудника недалеко від селища Щетинкіно Курагінского району прорвало дамбу на річці Сейба, через що загинуло як мінімум 15 осіб.

З'ясувалося, що дамба була побудована незаконно. На неї немає ніяких документів, а наглядові органи про неї навіть не знають.

Пізніше в мережі оприлюднили списки загиблих і зниклих людей.

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