"Ти калитку свою поголи!" Шнуров жорстко відповів протоієрею РПЦ на "повій"

Російський співак Сергій Шнуров висміяв заяву протоієрея РПЦ Смирнова, який назвав цивільних дружин "безкоштовними повіями". Словам священика він присвятив уїдливий вірш.

Відповідний пост Шнуров виклав на своїй сторінці в Instagram. Публікуємо текст мовою оригіналу:

"Ты мошну свою побрей,

Может раз хоть в веки кои.

Знал бы ты, протоиерей,

Сколько содержание стоит.

Двух прекрасных женских ножек.

Ну, а пилинги, укладка?

Каждый день уход за кожей,

Что всё было, нежно, гладко

Плюс: подарки, цацки, шмотки

И отели у морей!

Е**ул бы ты лучше водки,

Чем п**деть, протоиерей.

Знайте, тот кто прибывает

В доброте, не без затей.

Жён бесплатных не бывает,

Это не е**ть детей".

Користувачі в коментарях під постом підтримали Шнурова, висловивши схвалення його словам.

"Серьога краССава так їх...", "РПЦ - ті ж фашисти. Принаймні,"геббельсів" хоч відбавляй!!!", "Сергій Володимирович, як же в точку все", написали вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, це не перший скандал з РПЦ за останній час. Так, протоієрей Смирнов виступив на захист освячення ядерної зброї, заявивши, що ці ракети – єдиний порятунок РФ. А патріарх Кирило запропонував внести Бога в нову російську Конституцію.

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