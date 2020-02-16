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16 лютого • оновлено в 17:25
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"Ти калитку свою поголи!" Шнуров жорстко відповів протоієрею РПЦ на "повій"

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Російський співак Сергій Шнуров висміяв заяву протоієрея РПЦ Смирнова, який назвав цивільних дружин "безкоштовними повіями". Словам священика він присвятив уїдливий вірш.

Відповідний пост Шнуров виклав на своїй сторінці в Instagram. Публікуємо текст мовою оригіналу:

"Ты мошну свою побрей,

Может раз хоть в веки кои.

Знал бы ты, протоиерей,

Сколько содержание стоит.

Двух прекрасных женских ножек.

Ну, а пилинги, укладка?

Каждый день уход за кожей,

Что всё было, нежно, гладко

Плюс: подарки, цацки, шмотки

И отели у морей!

Е**ул бы ты лучше водки,

Чем п**деть, протоиерей.

Знайте, тот кто прибывает

В доброте, не без затей.

Жён бесплатных не бывает,

Это не е**ть детей".

Ти калитку свою побрей, Може раз хоч в повіки вряди. Знав би ти, протоієрей, Скільки зміст варто. Двох прекрасних жіночих ніжок. Ну, а пілінги, укладка? Кожен день догляд за шкірою, Що все було, ніжно, гладко Плюс: подарунки, цяцьки, шмотки І готелі біля моря! Ебнул б ти краще горілки, Чим піздеть, протоієрей. Знайте, той хто прибуває В доброті, не без викрутасів. Дружин безкоштовних не буває, Це не ебать дітей.

Публікація від Shnurov Sergey (@shnurovs)

Користувачі в коментарях під постом підтримали Шнурова, висловивши схвалення його словам.

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"Серьога краССава так їх...", "РПЦ - ті ж фашисти. Принаймні,"геббельсів" хоч відбавляй!!!", "Сергій Володимирович, як же в точку все", написали вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, це не перший скандал з РПЦ за останній час. Так, протоієрей Смирнов виступив на захист освячення ядерної зброї, заявивши, що ці ракети – єдиний порятунок РФ. А патріарх Кирило запропонував внести Бога в нову російську Конституцію.

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Автор
Ігор Нікітін
Особа
Сергій Шнуров
Місце
Росія
Тег
РПЦ
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