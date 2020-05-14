Издание The Telegraph со ссылкой на Der Spiegel поведало поучительную историю, которая наверняка может стать визитной карточкой Путина, да и всей РФ, а до этого – совка. История эта простая и бесхитростная, а потому отражает все то, что можно описать с использованием более сложных и отдаленных исторических фактов и событий.

Смысл материала сводится к тому, что канцлер ФРГ Ангела Меркель уже лично подтвердила то, о чем слухи бродят уже давно. А именно речь идет о взломе ее электронной почты агентами ГРУ. Спецслужбы Германии провели расследование хакерской атаки, проведенной на правительственные учреждения Германии еще в 2015 году. В результате было установлено, что электронная переписка части парламентариев и канцлера ФРГ попали в руки злоумышленников.

Der Spiegel, опираясь на собственные источники, заявил о том, что федеральная криминальная полиция и федеральное кибер-агентство смогли частично реконструировать атаку и обнаружили, что два почтовые ящика из офиса Ангелы Меркель были мишенью хакеров.

Сама Меркель сказала, что результаты расследования оказались однозначными и даже удалось установить личности хакеров и принадлежность их к ГРУ. А прокомментировала она это примерно так:

"Я могу честно сказать, что мне больно. Каждый день я пытаюсь выстроить лучшие отношения с Россией, но с другой стороны, есть такие веские доказательства того, что российские силы делают такие вещи…

К сожалению, я пришла к выводу, что это не ново, кибератаки, искажение фактов, были частью "стратегии России…

Очевидно, что это не способствует улучшению отношений с Москвой, а такая шпионская тактика является более чем неудобной".

При этом следует отметить, что Германия и лично канцлер Меркель действительно сделали слишком много, а возможно даже – излишне много, для того, чтобы наладить отношения с Москвой, только в Берлине так и не поняли, что Путин, как и Московия в целом, паразитируют на хороших отношениях и никогда не ценят их в том смысле, как это принято в цивилизованном мире.

Более того, Германия была и пока остается крупнейшим европейским партнером РФ и самым крупным и платежеспособным покупателей основных видов российских экспортных позиций. Собственно говоря, вот эти "Северные потоки" Путин тянул не куда-нибудь, а именно в Германию и по той же самой причине.

Можно смело говорить о том, что большая часть ништяков, которые получены Москвой за последние 20 лет, получены благодаря деньгам, которые пришли из Германии как в виде оплаты нефти и газа, так и в виде инвестиций в российскую экономику.

При таких раскладах, Путин должен был пылинки сдувать с Меркель и заставлять конторских попов ежедневно молиться за ее здравие, но как видно, на Московии такое невозможно в принципе, там просто начисто отсутствует чувство элементарной благодарности и потому одновременно со слезными просьбами надавить на Штаты по санкциям и прочим делам, тут-же ГРУшники копаются в почте Меркель. И похоже на то, что у нее таки лопнуло терпение, если она не стала устраивать каких-то дипломатических и тихих демаршей, а высказалась открыто и с личными оценочными суждениями.

В общем, это будет наука всем, кто еще не понял, что никаких партнерских отношений с лепрозорием иметь нельзя, поскольку то, о чем говорит Меркель – и есть его сущность.

Россияне любят ассоциировать себя с медведем, крупным и грозным зверем, но на самом деле, все выглядит иначе. Им стоит себя сравнивать с другим зверем, который ест из того же места, куда справляет нужду. Вот только что Меркель это засвидетельствовала. Путина поймали на том, что он это делал в свою основную и самую жирную кормушку. Ибо это и есть – основная скрепа недоимперии.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.