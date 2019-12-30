Теракт в Санкт-Петербурзі: опубліковано відео затримання терористів

У мережі опублікували відео затримання росіян, які підозрюються в підготовці терактів під час новорічних свят в Санкт-Петербурзі (Росія).

Відомо, що одного з чоловіків в під'їзді будинку, а другого – на вулиці. У квартирі одного з підозрюваних провели обшуки, де були знайдені ножі та патрони.

У кадри записи з обшуку квартири потрапили книга "Вчення єгипетського масонства" Джона Яркера.

На відео показано, що затримані молоді хлопці слов'янської зовнішності. Відомо, що обшуки відбулися в місті Колпіно, що під Петербургом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 грудня в Росії затримали двох осіб, які нібито збиралися здійснити теракт в Санкт-Петербурзі в період новорічних свят. Затримання вдалося провести, грунтуючись на інформації, яку вони отримали раніше від американських спецслужб.

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