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Російський авось не спрацював

9.2т Читати матеріал російською

У четвер, 25 липня, Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою в порту Ізмаїла затримали російський танкер "NEYMA", який блокував українські військові кораблі в Керченській протоці. Він був перейменований в "NIKA SPIRIT". Судно визнано речовим доказом, готується клопотання про його арешт.

Відразу ж виникає питання: на якій підставі він потрапив в український порт, під прапором РФ? Швидше за все, вони скористалися нормою міжнародного морського права про те, що судно може заходити в будь-який порт на 72 години – без візи, без дозволу – якщо воно подає сигнали лиха або якщо на судні екстремальна ситуація, наприклад, закінчилася питна вода, продовольство або щось ще. Вони звертаються до директора порту, і ніхто не має права їм відмовити. Без перетину кордону, тобто без виходу з митної зони, вони можуть перебувати в порту 72 години.

Танкер могли пустити в порт просто на дозаправку. Згідно з міжнародним морським правом, ми не могли йому відмовити.

Танкер NEYMA

Танкер NEYMA

24 Канал

З приводу цього судна можу сказати наступне. Там був подвійний гешефт, на одну операцію наклали іншу. Мабуть, треба було влаштувати невелику війну. Російська Федерація витягує з Керченського суднобудівного заводу старий річковий танкер, зафарбовує на ньому назву і бортовий номер, і ставить його поперек Керченської протоки, перед Керченським мостом. Течія там становить приблизно 4 милі на годину, і 2 буксири тримали цей танкер поперек течії, допоки українці стояли на якорі біля берегів Росії – близько 8 годин.

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Сенс цього, очевидно, був такий. Це моя версія, але вона має право на життя. Якось начальник Генштабу Муженко, коли звітував про цю операцію у Верховній Раді, сказав, що, незважаючи на відмову диспетчера Керченського порту, моряки отримали команду йти і не зупинятися. Тобто вони повинні були впертися в цей танкер і, як мінімум, відкрити вогонь. А потрапляння в порожню бочку з-під бензину... Мосту б нічого не було, але феєрверк був би великий.

Все це було б знято російським телебаченням на камеру і тут же видано в ефір – "українські кораблі підривають Керченський міст". Звісно, в Україні – військовий стан, ніяких виборів, нічого. Війна повним ходом. Моряків захоплюють, топлять, вбивають. І далі все пішло б по накатаній.

Але сталося незрозуміле чудо. Справа в тому, що при виході з Одеси хтось забув покласти боєкомплект на борт цих катерів. Це перший момент. Другий момент – хтось віддав наказ не йти через протоку, а стати на якірну стоянку. І вони стояли на якірній стоянці в територіальних водах Росії, в 12-мильній зоні.

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А коли вввечері терпець у Росії урвався, вони не розуміли, в чому справа, хтось віддає наказ знятися з якоря і не лягти на зворотний курс в Одесу, а йти в нейтральні води. І вони швидко вийшли в нейтральні води. А у Росії почалася істерика: як же так? Де ж війна? Звідси паніка, галас і крики затримати за будь-яку ціну.

Повертаючись до танкера. Руській авось, хвастощі і відчайдушність знову спрацювали проти них. Вони думали: якщо вони перейменували судно, то воно може далі виконувати рейси. Значить, вони його не порізали, а підремонтували, поставили на хід і стали експлуатувати. Вони розраховували на те, що під новою назвою це судно не буде упізнано.

У цьому сенсі треба віддати належне СБУ, яка оперативно спрацювала і затримала це судно.

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Автор
Олег Жданов Олег Жданов
Теми
Ексклюзив Загострення в Азовському морі Затримання СБУ російського танкера
Місце
Україна
Теги
полонені моряки Керченська протока Кримський міст
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Хохлов Разум
Хохлов Разум
Бред свой кобылы. Экипаж танкера, кстати, уже отпустили.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Хоxлов Разум,опять тупое паРРашное про экипаж заныло. Тебе, быдлo расейское, шо не понятно? Судно - улика. Арестовано. Экипаж - мусор. Такой же, как и ты. Выкинут нафиг из Украины.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Хoхлов Разум, опять тупое паРРашное про экипаж заныло. Тебе, быдлo расейское, шо не понятно? Судно - улика. Арестовано. Экипаж - мусор. Такой же, как и ты. Выкинут нафиг из Украины.
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bobin robin
bobin robin
простым людям это не интересно.. ей жиды когда дойдете до уровня жизни при януковоще
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bobin robin
bobin robin
а коли СБУ-кгб оприлюднить відео -посадки хоч якогось злодія- депутата-чиновника з конфіскацією повною! а не простих людей будуть чмирить.. одним словом Ганьба суки!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
bobin robin, баран расейский, шо ты имеешь против? Где ты, скот,"простых людей" увидел здесь? Слышь, свинья расейская - тут вообще не про людей! Тут, про скот расейский! Про быдлo, нарвавшееся на писдюлину.
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